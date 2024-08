La Justicia confirmó que no es Loan el niño de la foto que se viralizó en un shopping de Colombia

La Justicia confirmó que no es Loan Danilo Peña el niño de la foto que se viralizó en un shopping de Colombia y así se descarta la hipótesis de que el menor se encuentre en dicho país. Durante los últimos días, María -la madre del niño- había manifestado que se trataba de su hijo por la cicatriz que se podía observar en su cabeza y también por su forma de sentarse.Según indicaron fuentes judiciales a El Destape, tras una comunicación entre Interpol y el Juzgado Federal que lleva adelante la causa se pudo confirmar que el niño de la fotografía en un shopping en Colombia no es Loan. "Hicieron un análisis de cámaras y antropométrico. Hay diferencia de altura que marcaría otra edad", detallaron. Asimismo, analizaron posibilidades de viaje para traslado de un menor y dio negativo.Finalmente la notícia fue confirmada luego de que la PNC lograra dar con la familia que fue fotografiada en Barranquilla después de analizar los videos de camaras de seguridad y constató que era "un infante de 2 años".En estos últimos días, Fernando Burlando, abogado de la familia del menor, anunció que se investigaba la pista de que Loan estuviese en Barranquilla debido a la viralización de una foto en redes sociales. A través de un video, el letrado explicó: "Aparece una foto de un chico de las mismas características a Loan, esto ha generado mucha expectativa en la familia e inmediatamente cuando tomamos conocimiento de esta circunstancia, lo presentamos a la Justicia".Hasta la propia familia se hizo eco del hecho y fue María Noguera, mamá del pequeño, que manifestó que se trataba de su hijo por la cicatriz en la cabeza y su forma de sentarse. Aun así, tras el análisis de la fotografía, se constató que no es el niño desaparecido en Corrientes desde hace 54 días.En paralelo, cuatro de los menores que fueron al monte el día que desapareció Loan Danilo Peña en la localidad correntina de 9 de Julio participaron de una Cámara Gesell y uno de ellos habría coincidido en el dato del "hombre encapuchado" que se llevó al nene de 5 años, hipótesis que se había instalado durante los primeros días de la búsqueda.