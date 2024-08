Fabiola Yáñez denunció penalmente a Alberto Fernández por violencia de género

La exprimera dama Fabiola Yañez denunció este martes a Alberto Fernández por violencia de género ante el juez Julián Ercolini, quién dictó medidas medidas de restricción y protección y le prohibió la salida del país al expresidente.Consultado por la agencia Noticias Argentinas sobre la acusación, el expresidente señaló en declaraciones a NA que "demostrará ante la Justicia la falsedad de lo denunciado".Por su parte, el abogado penalista Juan Pablo Fioribello -que representa a la exprimera dama- manifestó que "se enteró" durante la tarde de este martes de la denuncia de Yañez porque la situación "se precipitó"."La noté muy angustiada, me dijo ´No aguanto más esta situación y lo acabo de denunciar´", reseñó el letrado.Fioribello señaló que Yáñez se comunicó hoy desde España con Ercolini y "le dijo que quería levantar el archivo de las actuaciones y realizar una denuncia penal por los golpes y las amenazas" que habría recibido por parte parte de Fernández.Todo comenzó con una serie de mensajes encontrados en el celular de María Cantero, ex secretaria de Alberto Fernández, en el marco de la investigación por los seguros. Una de esas conversaciones era con Yáñez sobre supuestos actos de violencia. Ercolini resguardó ese material en un legajo reservado, notificó a la Oficina de Violencia de Género de la Corte Suprema, y luego convocó a la exprimera dama a una audiencia mediante videoconferencia desde Madrid, ciudad donde reside actualmente. Pero en ese momento, Yañez no quiso instar la acción penal.Sin embargo, la exprimera dama cambió de decisión y se comunicó con el juzgado este martes por la tarde para realizar la denuncia. El delito de violencia de género es de instancia privada, por lo que requiere del impulso de la persona damnificada para que la Justicia tome intervención.Ante la realización de la denuncia, el magistrado dictó tres medidas contra Alberto Fernández: prohibición de salida del país, restricción perimetral para evitar que se acerque a Yáñez y prohibirle la comunicación con ninguno de los dispositivos de ella.