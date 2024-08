Elecciones 2025: los proyectos de ficha limpia y voto argentino en el extranjero se debaten en el Senado

El Congreso tiene a su cargo el desarrollo de una “reforma electoral light”, integrada por un compendio de leyes de interés para el oficialismo y el PRO. Este martes comenzó el tratamiento de Ficha Limpia, una serie de iniciativas que buscan prohibir que los políticos condenados puedan ser candidatos y ocupar cargos públicos.También tuvo dictamen favorable el proyecto para garantizar el voto de los argentinos residentes en el exterior. Mientras que todavía se espera en Diputados el ingreso del proyecto para eliminar las PASO y la Boleta Única de Papel corre por cuenta del Senado. Se trata de una de las reformas que el presidente Javier Milei anunció que promovería luego de la sanción de la Ley Bases como parte del paquete anticasta. Los debates de los temas electorales siempre se dan en años pares para evitar que se desarrollen con cercanía a las elecciones legislativas y las presidenciales.Luego de los intentos fallidos de Cambiemos en años anteriores, este martes las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia comenzaron a debatir los proyectos presentados para prohibir que los políticos condenados puedan ser candidatos. La discusión gira en torno a la instancia judicial que se toma para restringir una candidatura y, el tipo de delito que se tiene en cuenta.La primera reunión contó con expositores del sector académico a favor de la medida que tiene principalmente dos ejes: cuál es el estándar mínimo que se exigirá para ocupar cargos públicos, que van desde un procesamiento hasta una condena confirmada (en medio: condena firme, doble conforme, sentencia condenatoria en cualquier instancia o en primera instancia); además cuales son los delitos que se incluirán dentro de estas exigencias: todos los delitos, solo los dolosos, los relacionados con el Estado o los específicos como aberrantes, trata o delitos contra la integridad sexual.El proyecto de Nicolás Mayoráz (LLA), que cuenta con el apoyo de su bloque, es el más restrictivo de los que están sobre la mesa. Propone la prohibición a las candidaturas para quienes posean una condena en primera instancia, incluso si la pena queda en suspenso. Respecto de los delitos incluidos en la restricción, contempla, además de los de corrupción, los vinculados a la libertad, a las personas y al orden.Si la iniciativa de Mayoráz fuera aprobada, la expresidenta Cristina Kirchner no podría ser candidata en una próxima elección ya que, tiene una condena a 6 a por administración fraudulenta (sentencia que puede ser revisada por la Cámara de Casación).La diputada Silvia Lospennato (PRO), importante defensora del proyecto desde su primera presentación, propone en su texto que las condenas deben estar confirmadas por una segunda instancia para restringir una candidatura y sobre los delitos, estipula que deben ser limitantes solamente los vinculados a la corrupción.Existen otros proyectos de distintos bloques que promueven distintas variables respecto de los ejes mencionados: el tipo de delito y en qué instancia debe estar la condena para efectuarse sobre un posible candidato. La de este martes fue una primera reunión informativa y se esperan más con distintos expositores sobre la temática.Durante la jornada, además, logró dictamen favorable el regreso del voto postal. Con un tratamiento exprés, el oficialismo y la oposición dialoguista logró cosechar 36 firmas. En tanto, el bloque de Unión por la Patria pedía más tiempo, dado que el texto se conoció unos minutos antes de la reunión. “Les pedimos una semana más, no estamos diciendo que vamos a votar en contra” expresó el diputado Eduardo Valdés (UxP).La legisladora fue la encargada de reprocharle a los diputados del bloque comandado por Germán Martínez que fue la gestión de Alberto Fernández la que emitió el decreto que eliminó el voto por correo postal en el 2021.La iniciativa establece que los ciudadanos argentinos que residen fuera del territorio argentino son titulares del derecho a votar en todas las instancias de las elecciones nacionales que deciden cargos efectivos en iguales condiciones que los ciudadanos residentes en el país.A mediados de julio se dio la primera reunión entre los representantes del Ejecutivo y los bloques dialoguistas para avanzar en la reforma electoral y política con el objetivo concreto por parte del oficialismo de eliminar las elecciones PASO. Por el momento, el proyecto no ingresó a la Cámara de Diputados y los números estarían muy ajustados para el Gobierno.Los bloques que hicieron posible la sanción de la Ley Bases toman distancia de La Libertad Avanza y no hay una intención de conceder todas las iniciativas del Gobierno sin peros. La supresión de las primarias sería uno de esos temas, no obstante, las posturas serán más claras cuando ingrese formalmente el proyecto.En tanto, el proyecto de Boleta Única de Papel que tiene media sanción de la Cámara Baja y dictamen en el Senado, está listo para su tratamiento en el recinto. Durante el último tiempo se enfrió la discusión pero se espera su pronta reactivación en los próximos días.