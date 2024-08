"Teníamos el okey de Patricia Bullrich", dijo una de las diputadas que visitó a Astiz

La diputada Rocío Bonacci, quien formó parte de la comitiva de seis legisladores libertarios que se reunió con represores en el penal de Ezeiza, incluido el exmilitar Alfredo Astiz, afirmó que la visita contó con el “okey de Patricia Bullrich”.

Sus declaraciones contrastan con la versión oficial que sostiene que la visita fue una acción personal de los diputados, sin conocimiento del Poder Ejecutivo.

Bonacci expresó: “Lo craneó Beltrán (Benedit), supongo que con ayuda de Guillermo (Montenegro), y parece ser, a raíz de unos chats que salieron ayer, todavía no lo charlé con el bloque, que esto tenía un okey de Patricia Bullrich”., agregó Bonacci.Bonacci, que decidió no participar en la foto junto a Astiz y otros represores, acusó a su compañero Beltrán Benedit de ocultar el verdadero propósito de la visita. “Le comuniqué a Beltrán que no me iba a poner a defender este proyecto que tira a la basura 40 años de democracia”, afirmó.La diputada también manifestó que decidió no participar activamente de la visita y que su objetivo era “comunicarse con los genocidas para armar una especie de proyecto”. “Les comenté que no quería participar, que no iba a presentarme con los genocidas, que iba a intercambiar información ni dialogar porque me repugnaba, estaba descompuesta del estómago”, sostuvo.Sobre la participación de la titular del Senado, Victoria Villarruel, Bonacci señaló: “, concluyó en una entrevista a Radio Mitre.