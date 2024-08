"Mezquindades políticas": Menem apuntó contra el bloque de Pichetto por no haber dado quórum en Diputados

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, lamentó este jueves que el bloque Hacemos Coalición Federal, que preside Miguel Ángel Pichetto, no haya dado quórum para la sesión especial convocada para tratar una serie de proyectos, al advertir que "pusieron por encima otros intereses".El oficialismo no pudo alcanzar ayer el número reglamentario de 129 legisladores porque Hacemos, que es una de las bancadas dialoguistas, no dio quórum y frustró la sesión.De todos modos, la sesión iba a estar monopolizada por la discusión sobre la visita de seis diputados libertarios a represores en la cárcel de Ezeiza, las elecciones en Venezuela y la decisión del Gobierno de otorgar 100 mil millones de pesos de fondos reservados a la estructura de la SIDE.Menem sostuvo en declaraciones radiales que "simplemente no hubo quorum" y dijo que "estaban dadas todas las condiciones para llevar adelante varios temas. "Algunas mezquindades políticas hacen que algunos legisladores pongan por encima otros intereses", lanzó.En declaraciones radiales, dijo que espera que se pueda convocar a una sesión la semana próxima.También se refirió a la visita de los diputados libertarios a la cárcel de Ezeiza y opinó que "no lo hubiera hecho porque no comparto este tipo de actitudes", aunque aclaró que no puede "coartar las libertades de los diputados más allá de que puede ser atacable, a algunos les puede molestar, pero ratifico esto. No es la postura de la Casa Rosada".