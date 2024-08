Homero Pettinato defendió a su hermana y apuntó contra Alberto Fernández:"Linchen al malo"

Increíblemente todo el odio va contra mi hermana, una civil, y no contra el viejo pajero y golpeador. Lo único que puedo decirles es que mi hermana es la persona más buena, solidaria, atenta que yo he visto en mi vida. Dedica su vida a ayudar a toda su familia. Linchen al malo — Homero Pettinato (@homeropetti) August 9, 2024

Luego de los polémicos videos en el despacho presidencial decon el expresidente, quien afronta una denuncia penal por violencia de género por parte de la ex primera dama Fabiola Yáñez, el panelista de streamingDespués de que los medios nacionales difundieran dos filmaciones que acrecentaron la pésima reputación del exmandatario nacional, el conductor de Sería Increíble (Olga) expresó en su cuenta de X: ""."Lo único que puedo decirles es que mi hermana es la persona más buena, solidaria, atenta que yo he visto en mi vida. Dedica su vida a ayudar a toda su familia", expresó Homero, que es el más grande de los cinco hijos del músico Roberto Pettinato y concluyó: "".En medio del escándalo que ocasionaron los videos, la conductora no se presentó el vierne de los programas de los que participa habitualmente. La panelista se ausentó esta mañana del programa ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, de Radio Con Vos, así como tampoco estuvo presente en el programa Ella empezó, de Radio Metro. Tampoco salió al aire anoche en Final Feliz, programa del canal de streaming de Blender --el segmento se levantó sin previo aviso ni justificación.