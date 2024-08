Una diputada libertaria sumó fuego a la interna oficialista: "Les gusta hablar mal en off, todos cagones"

La diferencia es que yo salí a los medios a decir LA VERDAD. Hay un comun denominador entre las fuentes libertarias y es que: les gusta hablar mal de los compañeros de bloque en OFF. Todos cagones.



La diputada de La Libertad Avanzacruzó a sus compañeros del bloque luego de que se cayera la sesión del pasado 7 de agosto en la Cámara de Diputados donde, entre otros temas, se iba a tratar la visita que un sector del oficialismo a los genocidas de la última dictadura militar detenidos en el penal de Ezeiza.Lilia Lemoine había criticado a la legisladora Bonacci, a Marcela Pagano y a la mendocina Lourdes Arrieta al señalar que “fueron tres diputadas que cedieron con el kirchnerismo”.Este sábado, Bonacci decidió hacer un descargó en X (antes Twitter). “"Y lo que esta pasando, es que, el único que deberia dirigir el bloque y dar explicaciones a la prensa del desarrollo de las sesiones (caídas o no) es el diputado Gabriel Bornoroni, pero no es lo que sucede.”, consideró la diputada.Y remarcó:“Justamente por esa falta de buen liderazgo, es que pasan estas cosas, donde”. “Lilia Lemoine hace declaraciones falaces públicamente. Y no nos deja otro camino que responderle píblicamente también. Derecho a replica siempre…Como buscó manchar la reputación de colegas mujeres de este mismo bloque, contando intimidades y vaya a saber uno que más”, lanzó la legisladora.En ese contexto, Bonacci se refirió a los bots y seguidores libertarios que la estaban criticando. “Para los twiteros termo, y los NN también,(ya sea en comisiones o armando proyectos) porque hay una enorme falta de información veraz, horizontal y creible que se reemplaza por impostura, dejar pasar y fingir desconocimiento lease: fingir demencia”, apuntó.Y aseguró:“Venimos armando el espacio desde 2019, y algunos partidos como el que represento (UNITE) desde hace 30 años. Ninguno de nosotros es dueño absoluto de las ideas de la libertad, pero todos somos responsables que la esperanza no se caiga. Sin conducción y orden no se puede". "Y como dijo Marcela Pagano ‘no me callo más’”, concluyó.