Alberto Fernández: "Si soy un golpeador, ¿por qué se sometió a un tratamiento de fertilidad?"

El expresidente Alberto Fernández negó haber golpeado a su expareja y madre de uno de sus hijos, Fabiola Yañez, quien lo denunció por violencia de género, aseguró que "no hay un solo testimonio" que respalde la acusación y cuestionó:Fernández respondió por primera vez a la denuncia durante una entrevista con Horacio Verbitsky que fue publicada a modo de adelanto este domingo por El Cohete a la Luna. En ese intercambio, aseguró que los hematomas que sufrió la exprimera dama no se deben a golpes, sino aEl exmandatario alegó que esy aseguró que tiene pruebas para demostrarlo. También argumentó que Yañez "le pegaba" durante las discusiones por su estado de salud y que él" para defenderse.Entre las pruebas que dijo conservar, mencionó chats con la madre de Yañez donde, cuestionó.También se preguntó "por qué no hay un solo testimonio de alguien a quien ella le hubiera contado del alegado maltrato" y sostuvo: "Viví 17 años con Marcela Luchetti y 10 con Vilma Ibarra, y no hay un solo episodio de que yo las haya agredido".Fernández adelantó que entre los testigos que presentaría ante la Justicia se encuentra una amiga de Yañez, quien, además de custodios y personal de la quinta de Olivos.En cuanto a los motivos detrás de la denuncia, el expresidente afirmó que "Yañez lo llamó y le dijo que había recibido un ofrecimiento de 3 millones de dólares para denunciarlo, ante la Justicia y en un documental que se filmaría sobre el caso" y, a modo de extorsión, "le preguntó entonces qué le ofrecería él".