Florencia Peña sobre el supuesto video en el ascensor con Alberto Fernández: "No va a salir, no hay ningún video, mienten descaradamente

La actrizse refirió este lunes a las versiones malintencionadas que circularon en redes sociales sobre un video y fotos en los cuales supuestamente se la veía con el ex presidente Alberto Fernández en la Casa Rosada y remarcó que "mienten descaradamente” y recordó que su visita fue solo a la Quinta de Olivos.“Había pensado no hablar de esto. Básicamente el jueves cuando salgo del teatro, yo había ido a verlo a Benja, porque yo hay días que no tengo función, me llaman y me dicen que soy TT en Twitter, por lo de Alberto, por tu visita”, comenzó contando sobre los rumores que instalaron en X, antes Twitter, tras filtrarse las imágenes de Fabiola Yañez golpeada y los videos de Tamara Pettinato en el despacho presidencial, en medio de la polémica que generó la denuncia de la exprimera dama por violencia de género por parte del expresidente.En declaraciones a Urbana Play,y cuestionó “el pensamiento de que yo por haber ido a una reunión, siendo mujer, la única manera de encontrarme en ese momento con el que era Presidente, o con quien quiera, porque yo,”. “De repente me encuentro con esta especie de balde de mierda que me tiran, desde un lugar que no comprendo”, expresó al remarcar que los rumores son una “atroz mentira”., porque no hay ni video, ni foto, no hay nada, yo fui a una reunión”, remarcó y aseguró: “Yo no quiero que la gente me quiera, el que me quiere, me quiere; al que le quepo, le quepo, al que no le quepo, no le quepo”. “”, lanzó.En ese sentido, continúo visiblemente molesta: “Instalaron que va a venir un video, y chicos, no va a venir ningún video, pueden darle vuelta el teléfono a quien quieran, que no va a haber ningún video”. “Yo no tengo nada que ver,Te juro que lo aclaro porque ya lo viví, es una bola de nieve que se instala, pero ya está, el video no va a salir pero se instaló, no hay video, mienten descaradamente”, sentenció.Y lamentó que "algunos medios se hayan hecho eco de esa mentira y crean y esperen un video que no va a aparecer, no hay nada nuevo, pero el esfuerzo que hay por instalarlo.”.“Déjenme de joder, yo no trabajo de molestar a los demás, de hablar de la vida del otro, yo me ocupé de ser la mejor artista que puedo ser,nos da mucha angustia no poder ser un país con menos grieta”, sostuvo con la voz quebra y cerró:“Me tratan de poner en un lugar de la grieta. que haya gente que quiere apedrearme. ¿y para qué? cuando realmente nada de lo que se está diciendo sea cierto”.Al conocerse los escándalosos videos de Tamara Pettinato declarándole su amor al expresidente en el despacho de Casa Rosada, un usuario de X libertario llamado @TomiLiberal_ publicó una imagen en la que aseguró está el expresidente con una actriz teniendo un momento íntimo en un ascensor. “Se dice que se está por filtrar el video”, dijo junto a la imagen.La versión que instaló el libertario fue respaldada por: “Acá hay una persona que me dice que lo de Tamara ayer lo sabían varios periodistas. Que obviamente sabían que existía un video y que este video iba a trascender. Obviamente termina cayendo en manos de Feinman, y se habla también de dos actrices de las que técnicamente también existirían videos y saldrían a la luz”.Mientras que. “No le creo a Florencia Peña. Que me disculpe, pero no creo que haya ido a hablar del tema de los actores. Ella dijo que fue para hablar por el tema de los actores. Para mí es mentira. Fue para hacer esta pelotudez que está haciendo Tamara”, lanzó confundiendo una reunión en la Quinta de Olivos con la Casa Rosada.