Fabiola Yañez declara este martes en la causa contra Alberto Fernández por violencia de género

La ex primera dama Fabiola Yañez declarará este martes en la causa de violencia de género contra su ex pareja y ex presidente de la Nación Alberto Fernández. Lo hará por videoconferencia desde Madrid, España, donde reside actualmente y ante el fiscal federal de Comodoro Py Ramiro González, a cargo de la causa judicial.Yañez ampliará la presentación que hizo hoy ante la Justicia en la que sostuvo que “el maltrato, el hostigamiento, el desprecio, las agresiones, los golpes eran constantes” de parte de Fernández.Se espera que aporte precisiones, además de las preguntas y los datos que la Justicia busque preguntarle sobre el contexto de los hechos que puedan derivar en medidas de prueba para corroborarlos y avanzar hacia una citación a indagatoria del ex presidente.A su vez, puede definir el tribunal en el que se investiguen los hechos. La causa está actualmente en los tribunales de Comodoro Py porque fue un desprendimiento del expediente de los seguros. Pero la defensa del ex presidente ya solicitó que la causa por violencia de género pase a la justicia federal de San Isidro, donde tiene jurisdicción la quinta de Olivos.