Dice el Gobierno que la inflación "está terminada" y que Milei ya hizo "todo lo que había que hacer"

A pesar de que los datos oficiales de algunos distritos, como la Ciudad de Buenos Aires, muestran que inflación se aceleró en julio por segundo mes consecutivo, además de que economistas y consultores de mirada liberal cuestionan la sostenibilidad de la baja que supo mostrar el INDEC entre marzo y mayo principalmente, el gobierno de Javier Milei dice que la suba de precios "es un tema que desde lo técnico está terminado" y que ya hicieron "todo lo que había que hacer para solucionarla".Mientras se espera el dato oficial del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) para el séptimo mes del año, el vocero presidencial Manuel Adorni utilizó su habitual conferencia de prensa desde Casa Rosada para afirmar sin ponerse colorado que "la inflación es un tema que desde lo técnico está terminado"."Hicimos todo lo que había que hacer para solucionarla, lo que queda es tiempo para ir viendo esa inflación derrumbarse", aseguró el otrora panelista de televisión.Sin hacer mención a la aceleración de la inflación en los últimos dos meses en los que además se pisaron aumentos de tarifas y precios regulados para evitar que el impacto fuese todavía mayor, Adorni agregó: "Del 25% de diciembre al 20% de enero, al 15% o 13% de febrero, después llegamos a ese escalón del 8%, luego se derrumbó al 4%. Esperamos que en los próximos meses vuelva a bajar otro escalón importante y finalmente llegar a inflación cero, que es lo que todos queremos"."El del INDEC es un índice general donde cualquier aumento en alguno de los precios impacta en el promedio. Eso es una cuestión netamente matemática", se justificó Adorni.Respecto del dato de inflación de julio, que el INDEC aún no difundió, al día de hoy se conoce el índice de la Ciudad de Buenos Aires para ese mes. Allí, se acumula casi un 100% en lo que va del año y se ubica en el 98,5%.En cuanto a julio en concreto, marcó una aceleración respecto del mes previo, ya que se ubicó en el 5,1%, por encima del 4,8% de junio, y en el 246,9% interanual.El rubro que más aumentó fue "Restaurantes y hoteles", con una suba del 9,3% en el séptimo mes del año. Se trata de un alza estacional, dado que, en las vacaciones de invierno, que son en julio, suele aumentar ese ítem. Asimismo, por ese mismo motivo, el segundo rubro que más subió fue el de "Recreación y Cultura", que escala 7,6%. Y, en tercer lugar, se ubica el segmento "Salud", que registró un incremento del un 7,3%.Los rubros "Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles" (+5,7%), "Restaurantes y hoteles", "Alimentos y bebidas no alcohólica"s (+3,8%) y "Salud", en conjunto, explicaron el 66,7% del alza del Nivel General.En el rubro de los "Alimentos y bebidas no alcohólicas", los principales impulsos provinieron de Verduras, tubérculos y legumbres (+9,4%), Pan y cereales (+3,2%) y Leche, productos lácteos y huevos (+3,1%).En tanto la inflación del sector "Salud" fue del 7,3% en julio y esto se debió, principalmente, a los ajustes en las cuotas de la medicina prepaga. En menor medida, se destacaron las alzas en los precios de los medicamentos.Por otra parte, tampoco son tan optimistas como Adorni las estimaciones privadas a nivel nacional, a la espera del dato del INDEC. En julio, la inflación subió y la Argentina volvió a registrar la suba de precios más alta del mundo.La inflación en el primer semestre de 2024 llegó a 79,8 % y la interanual alcanzó 271,5. En mayo la suba de precios registrada por el INDEC había sido de 4,2 %.Tras esos datos, las estimaciones privadas arrojan entre un 4 y un 5 por ciento para julio. En cuanto al octavo mes del año, es decir agosto, la inflación podría empezar con 3 por primera vez desde enero de 2022, cuando gobernaba el peronismo, dio 3,9 % y muchos meses rondaban estas cifras sin ajuste.Pese a todos estos datos, además, diversos analistas coniciden en que los factores que están contribuyendo a la desaceleración no parecen ser sostenibles en el largo plazo.En primer lugar, los precios iniciaron una tendencia descendente como resultado de un fuerte ajuste monetario, la caída del consumo, que impacta negativamente en la industria; y la postergación de quita de subsidios.Justamente, sobre la cuestión de los subsidios y la postergación de aún más aumentos tarifarios, desde la consultora Econviews afirmaron en un informe: “En varios meses el gobierno eligió no continuar con el alineamiento de precios relativos para mejorar el número de inflación en el corto plazo. No es grave en la medida que sea por un tiempo y siga teniendo superávit fiscal. Pero hay que tener en cuenta que tarde o temprano los precios relativos tienen que alinearse”.A su vez, con cepo mediante y un crawling peg del 2% mensual, el Gobierno está utilizando el dólar como ancla inflacionaria. “El problema es que la experiencia muestra que el tipo de cambio es un arma de doble filo, porque por un lado efectivamente tiene un efecto sobre la inflación, lo que hace que los gobiernos se engolosinen, pero por otro puede llevar a un atraso cambiario que termine en una devaluación que desestabilice lo logrado”, consideró la consultora.Mientras que el ministro de Economía, Luis Caputo, espera que la inflación sea menor al 1% mensual en septiembre y de ahí se agarra Adorni para decir que la inflación ya no es un tema que les importe, las proyecciones privadas muestran un piso de 3% hasta fin de año.