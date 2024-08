Dirigentes del peronismo bonaerense acompañaron a Cristina Kirchner a declarar en la causa por el atentado

Nuestro pueblo y nuestra democracia merecen que el intento de magnicidio a @CFKArgentina sea investigado a fondo y que los autores intelectuales y quienes lo financiaron sean juzgados.



Queremos saber quién mandó a matar a Cristina porque solo con la verdad vamos a poder… — Axel Kicillof (@Kicillofok) August 14, 2024

¿Quién mandó a matar a Cristina? pic.twitter.com/bBmem2PlJm — Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) August 13, 2024

El gobernador bonaerense,, estuvopresente junto a diferentes dirigentes peronistas en Comodoro Py acompañando a la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el juicio por el intento de magnicidio en su contra.La exvicepresidenta declaró este miércoles por la mañana ante los jueces Tribunal Oral Federal N° 6, Sabrina Namer, Adrián Grunberg e Ignacio Fornari. Al brindar su testimonio expresó: “era donde la vida del otro estaba fuera de toda discusión. Cuando Alfonsín gana, fue con la consigna ‘Somos la vida, somos la paz’. El valor de la vida, a partir de la Guerra de Malvinas, fue algo que marcó muy fuerte a la sociedad argentina”, dijo la exvicepresidenta y señaló que "con la vida no, se ganan o se pierden elecciones, pero la vida del adversario no se ponía en juicio.“Este es un juicio es contra de los autores materiales, y no a los autores intelectuales y financiadores del hecho. Más que un reclamo mío, tiene que ser una deuda que tienen que saldar con la democracia”, fueron las palabras finales de la exvicepresidenta.como Eduardo “Wado” De Pedro, Mayra Mendoza (Quilmes), Federico Achaval (Pilar), Daniela Vila (ministra de Ambiente), Federico Otermin (Lomas de Zamora), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Alejandro Dichiara (presidente de la Cámara de Diputados bonaerense), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Damián Selci (Hurlingham), y Alicia Kirchner la acompañaron.También estuvieron presentes Verónica Magario (vicegobernadora), Gastón Granados (Ezeiza), Gustavo Menéndez (Merlo), Karina Menéndez, Juan Ignacio Ustarroz (Mercedes), Mariano Recalde, Juliana Di Tullio (diputada nacional), Martín Sabatella, Oscar Parrilli, Eduardo Valdez, Andrés "Cuervo" Larroque (ministro de Desarrollo), Jorge Taiana, Lu Campora, Facundo Tignanelli, Germán Martínez, Rodolfo Tahilade, Vanesa Siley, Florencia Carignano, Juan Grabois, Julián Álvarez (Lanús), Julia Strada, Emilio Pérsico, Mónica Macha, Hugo Yasky, Sergio Palazzo, entre otrosLa mayoría de los dirigentes la espera en el Instituto Patria, donde se concentrarán diferentes dirigentes del kirchnerismo para ejecutar un gesto de respaldo en el medio del proceso judicial. En este marco. Queremos saber quién mandó a matar a Cristina porque solo con la verdad vamos a poder fortalecer nuestra democracia y construir nuestro futuro. No al Pacto de impunidad”.En esa línea y puntualizando sobre los autores intelectuales del intento de magnicidio, se pronunció la intendenta de Quilmes,, que insistió con el cuestionamiento en redes sociales sobre "¿Quién mandó a matar a Cristina?".