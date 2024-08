Alberto Fernández renunció a la presidencia del PJ y Quintela busca reemplazarlo

Comunicado del Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires 👇🏼 pic.twitter.com/2Cq76bDIVO — PJ Ciudad (@PJCiudad) August 14, 2024

Tras ser denunciado por violencia de género por Fabiola Yañez, el ex presidentecargo en el que estaba en uso de licencia desde marzo pasado. Ahora, las miradas apuntan al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quien manifestó que le gustaría llegar a la conducción partidaria para encarar un proceso de unidad interna."En el marco de la denuncia por presunta violencia de género a partir de la cual estoy siendo investigado en la Justicia Federal,", expresó el mandatario en su misiva que le envió al apoderado del PJ,, quien fue su vicejefe de Gabinete durante su gobiernoAl respecto remarcó su "necesidad de manifestar que esta decisión" la tomó con "el único propósito de no involucrar al partido" en el que siempre militó en los hechos que "falsamente" se le endilgan.y respeto a las diversidades", señaló.Fernández insistió con su inocencia y sostuvo:"Aún aguardo que la Justicia actúe como tal, deje de lanzar irregularmente datos a través de los medios de comunicación y me permita ejercer el derecho legítimo a la defensa". "Con mi alma lastimada por tanto escarnio y siendo víctima de una cruel operación que también lastima a mis hijos, saludo a cada compañero y compañera con mi compromiso de siempre", finalizó el ex mandatario.El PJ porteño, que conduce, había pedido este miércoles "ponerle fin" a la licencia de Fernández como titular del PJ nacional y "apartarlo definitivamente" de esa fuerza. Fernández milita desde hace muchos años en el espacio que expresó un repudio contundente a todo hecho de violencia de género, "provenga de donde provenga". Poco después se conoció la carta de renuncia. En ambas estructuras, el PJ porteño y el nacional, la influncia fuerte fue Olmos, un dirigente cercano a Fernández pero de buen diálogo con todos los sectores, incluyendo una fluida relación con Cristina Kirchner.Fernández fue imputado por los delitos de "lesiones graves doblemente agravadas por el vínculo" y por "amenazas coactivas" tras la denuncia de Yañez por violencia de género.Ricardo Quintela busca ocupar la presidencia de PJEl viernes pasado, el gobernador de La Rioja encabezó un multitudinario acto de jura de la nueva constitución provincial junto al gobernadorcomo invitado especial y comenzó a impulsar fuerte presidencia del PJ Nacional. De evento participaron vicegobernadores, intendentes, diputados y senadores nacionales de diferentes sectores del peronismo.Más tarde en una entrevista a Futurock, Quintela terminó por admitir que le gustaría ejercer la conducción del peronismo para encarar la tarea de su reorganización. "", aseguró sobre la polémica que enfrentan el partido tras las imágenes de Fabiola Yañez golpeada y los videos polémicos del expresidente junto a Tamara Pettinato en el despacho presidencial.Destacó la "necesidad" de esforzarse "para tener un proceso de unidad" e indicó que eso "no significa tener pensamiento único ni no poder competir". Aseguró que "tiene que haber límites en la competencia para que ninguno nos sobrepasemos de forma tal que después no podamos trabajar en forma conjunta"."La situación por la que atraviesa nuestro movimiento es como un gigante que está dormido", consideró Quintela sobre el peronismo y señaló: "Lo que hay que hacer es despertarlo, zamarrearlo,". El PJ convocó a elecciones para el 17 de noviembre y la expectativa de máxima es que todos los sectores lleguen a un acuerdo para una candidatura de unidad.