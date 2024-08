No es lo que queremos y representamos: Tapia rechazó nuevamente las SAD en el fútbol

Luego de que el Gobierno publicara el decreto que reglamenta las sociedades anónimas deportivas (SAD), el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, brindó un discurso ante los dirigentes de la Primera Nacional: “No es lo que queremos y representamos”.Tapia, en clara oposición al decreto del gobierno de Javier Milei, subrayó que el fútbol argentino ya tiene modelo sólido basado en las asociaciones civiles sin fines de lucro y que la segunda categoría es la mejor representación de dicho modelo.El presidente de la AFA destacó que las SAD no son una solución para el fútbol argentino: “Por más que intenten cambiarnos con decretos, buscando debilitar al fútbol argentino, seguiremos defendiendo lo que venimos defendiendo hace años”.Claudio Tapia también destacó la importancia del fútbol como motor económico y social del país, afirmando que los clubes no solo son espacios deportivos, sino también de contención social.En su opinión, las Sociedades Anónimas no lograrán mejorar el fútbol argentino y sólo intentan "ser dueños de los clubes y los jugadores", algo que no permitirá el actual modelo de gestión.El nuevo decreto establece que los clubes y asociaciones no podrán ser excluidos de competiciones por su forma jurídica, aunque Tapia considera que este tipo de cambios amenazan con transformar la esencia del fútbol en Argentina, donde los clubes funcionan como pilares fundamentales de la sociedad.