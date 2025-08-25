05.09.2025 / ESCÁNDALO

El pacto entre River y un funcionario del Gobierno porteño que permitió la presencia de barras en el acto de Milei

El candidato a presidente del Club habría acordado con un subfuncionario del Gobierno de CABA para levantar el derecho de admisión de 2.500 socios de River, con el aval de Santiago Caputo y Manu Vidal. La medida habilitó la asistencia de barrabravas al acto de La Libertad Avanza en Moreno.




El secretario de River Plate y candidato a presidente del club, Stéfano Di Carlo, habría firmado días antes del acto de Javier Milei en Moreno un acuerdo con el Subsecretario de Seguridad en Eventos Masivos y Deportivos de la Ciudad, Juan Castrilli, para levantar el derecho de admisión a 2.500 socios que habían sido sancionados por "infracciones menores dentro del estadio o en sus inmediaciones" que habría derivado en la presencia de integrantes de Los Borrachos del Tablón. 

Según reconstruyó La Política Online, el asesor de Milei Santiago Caputo junto a su mano derecha Manu Vidal, que además tiene a cargo la campaña de Di Carlo, habrían sido parte de la logística del acuerdo. 

La reunión entre Di Carlo y Castrilli habría sucedido el viernes 29 de agosto. Si bien, el medio citado aseguró que faltaba la firma de Bullrich, la presencia de Caputo y Vidal en la operación consolidó la estrategia política que permitió el acceso de los barras al acto.

Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el armador bonaerense Sebastián Pareja se mantuvieron en silencio respecto a la presencia de los hinchas en el evento, lo cual es irónico, al menos en el primer caso, porque la ministra fue la impulsora de la "lista negra" de barrabravas hace pocos meses.

El columnista de Radio Con Vos Gustavo Grabia fue quien identificó a varios integrantes de Los Borrachos del Tablón entre los encapuchados presentes en Moreno, lo que denotó una gran contradicción en el discurso libertario que pregonaba combatir firmemente a las hinchadas agresoras. 

