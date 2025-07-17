Kicillof le aseguró a Boric que imputarán a los barras de Independiente por intento de homicidio en el partido contra Chile

El presidente chileno, Gabriel Boric, anunció que habló con Axel Kicillof y que el mandatario provincial le confirmó que los responsables del ataque contra hinchas de la Universidad de Chile en Avellaneda “serán imputados por intento de homicidio”. El mensaje fue difundido por el propio Boric en su cuenta de X, donde también agradeció la colaboración de las autoridades argentinas.“Acabo de hablar con el gobernador de la Provincia de Buenos Aires quien me informa que han identificado a las personas que agredieron salvajemente a hinchas de la Universidad de Chile en el estadio de Independiente y que serán imputados por intento de homicidio”, expresó el mandatario trasandino.La gravedad del episodio ocurridos en Independiente, luego de que la hinchada visitante comenzara a arrojar objetos contundentes a los fanáticos del Rojo y de que la barra replicara la ofensiva, obligó a que el gobierno chileno enviara a su ministro del Interior, Álvaro Elizalde, a Buenos Aires. Allí mantuvo reuniones con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y con el propio Kicillof, en las que se compartió información sobre la investigación y se repasó la situación de los más de cien detenidos, que finalmente fueron liberados.Durante esos encuentros también participó el embajador chileno en Argentina, Antonio Viera Gallo. Según se informó, además de analizar el estado de salud de los heridos, se trabajó en mecanismos de cooperación judicial y de seguridad. “Ambos gobiernos condenamos cualquier tipo de violencia en espectáculos deportivos y nos comprometemos a establecer mecanismos de cooperación en materia de justicia y seguridad”, remarcó Kicillof en un mensaje publicado en X.El propio Boric, en tanto, no dudó en calificar lo sucedido como algo “mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización”.