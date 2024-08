Lula da Silva cuestionó el gobierno de Maduro: "Creo que Venezuela tiene un régimen muy desagradable"

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, volvió a referirse a la tensión que vive Venezuela tras las controversiales elecciones en las que Nicolás Maduro fue reelecto y señaló que el régimen del país es "muy desagradable".”, afirmó el mandatario brasileño en declaraciones a Radio Gaúcha, donde analizó: “Es un gobierno con un sesgo autoritario, pero no es una dictadura como conocemos tantas dictaduras en este mundo”.Y habló de la potencial relación comercial que tendría con el país:“Lo que creo es quees un país que tiene kilómetros de frontera con Brasil, es un país en el que Brasil ha logrado un superávit comercial de casi 5.000 millones, es un país que podría ser un gran socio para Brasil en la construcción de una fuerza política”.Ayer Lula había pedido que las autoridades venezolanas divulguen las actas de las elecciones del pasado 28 de julio al señalar en declaraciones a Radio T que “hasta ahora” no se sabe quién ganó los comicios porque no se divulgaron las actas y no se ha podido verificar el resultado de forma independiente.El Presidente de Brasil consideró que Nicolás Maduro “sabe que está debiendo una explicación a todo el mundo”. Y señaló que está trabajando con México y Colombia para encontrar soluciones, y sugirió dos salidas: un gobierno de coalición del oficialismo junto a la oposición o convocar a nuevas elecciones. “Hay varias salidas. Una es. Hay mucha gente que está en mi gobierno que no votó por mí y otros sí. Todo el mundo va a participar de un gobierno (de coalición)", consideró.En ese sentido, comentó que "hay un desacuerdo (...) entre aquellos que quieren que diga que la oposición fue victoriosa". "”, apuntó el mandatario y, tras señalar que su relación con el par de Venezuela ese ha "deteriorado", sostuvo: “creando un comité electoral con miembros de la oposición y observadores del mundo entero”, siguió Lula.