Insólita teoría de Lucas Llach: Milei "combate" el cambio climático con tarifazos y gente con frío

Llach usó X (ex Twitter) para afirmar que Javier Milei "combate" el cambio climático, pese a que el Presidente es un negacionista de ese fenómeno científicamente comprobado, a través de los tarifazos que hacen que la gente consuma menos luz y gas y, por ende, pase frío pero ahorre energía

Quién habría adivinado que el presidente @jmilei combatiría el cambio climático con la política más potente posible: que la gente empiece a cuidarse de cuánto cunsume de luz y gas. — 🇦🇷 lucas llach 🇺🇦 (@lucasllach) August 16, 2024

, el ex vicepresidente del Banco Central y del Banco Nación de la mano dedurante el gobierno de, hizo lo mejor - y quizá lo único - que sabe hacer: generar polémicas a través de sus posteos en redes sociales con chicanas y burlas contra los que más sufren el ajuste.En este caso,"Quién habría adivinado que el presidente @jmilei combatiría el cambio climático con la política más potente posible: que la gente empiece a cuidarse de cuánto cunsume de luz y gas" (SIC), escribió, sin sonrojarse, el economista radical.Al día de hoy, el Gobierno aumentó exponencialmente las tarifas de los servicios eléctrico y de gas, pero sólo trasladó las subas de costos por inflación. No aplicó lo que denomina "corrección de los precios relativos" y postergó las subas de dichos servicios.Así, los dichos de Llach sobre la suba de tarifas que sufren los argentinos hasta hoy y que son un "combate" indirecto de Milei contra el cambio climático en el que no cree parecen una burla. Es que información indica que la cuestión tarifaria y los verdaderos tarifazos con quita total de subsidios son el próximo paso del Gobierno.Las consultoras Economía & Energía, de Nicolás Arceo, y PxQ, de, estimaron en un reciente informe el impacto de las tarifas en los servicios públicos. Según este análisis, los usuarios de altos ingresos (N1) tuvieron que destinar en junio el 6,4% del salario a pagar las facturas de energía, los de ingresos medios (N3) 4,1% y los de ingresos bajos (N2) 4,8 por ciento. Son cálculos que superan el costo energético alcanzado en gobiernos anteriores, de una serie histórica que arranca en 1994.Es decir, en su relación con los salarios, o sea con el dinero del que disponen los argentinos, los costos de los servicios con Milei superarán ya no solo al ajuste del gobierno de Mauricio Macri sino al del mandato de Carlos Menem, el período en el que le gusta reflejarse el presidente libertario.