Villarruel canceló su viaje a Mendoza para el homenaje a San Martín tras su ausencia en un acto de las FFAA

La vicepresidenta Victoria Villarruel canceló este sábado a último momento su llegada a Mendoza para un homenaje a José de San Martín en un nuevo aniversario de su paso a la inmortalidad.Según consignaron fuentes a LA NACION, la titular del Senado se levantó con presión baja y por lo tanto le recomendaron no trasladarse hasta la provincia cuyana, donde iba a ser recibida por el gobernador aliado, Alfredo Cornejo.La baja de la visita se da en medio de las fricciones en la cúpula libertaria debido a que el viernes Villarruel no participó en un acto en la sede del Ministerio de Defensa. Pero el motivo fue otro: desde el Senado dejaron trascender que la Secretaría General de la Presidencia -a cargo de Karina Milei- no le había girado la invitación formal."Ella lamenta no estar presente. Conoce a todos ahí y le hubiera encantado participar de la actividad. Pero ella no tiene la costumbre de ir a dónde no la invitan. Y nadie cursó invitación para que participe de la actividad", remarcaron fuentes vinculadas a Villarruel.La actividad planeada para este sábado a la mañana era en el Campo Histórico El Plumerillo, en Las Heras. Primero estaba pautada una recorrida por el lugar, donde iban a montar representaciones teatrales de cómo preparaban José de San Martín y el Ejército la gesta libertadora, y después se dirigirían a una explanada para el acto protocolar.De momento ya se sabía que para este 17 de agosto el Presidente y la Vicepresidenta iban a realizar actividades separadas. Milei tiene planeado ir esta noche, a las 20, al Regimiento de Granaderos a Caballo con parte de su Gabinete.Esta no es la primera vez que Villarruel cancela un acto por motivos de salud en medio de las fricciones hacia el interior de la fuerza libertaria. Antes fue para la firma del Pacto de Mayo en Tucumán, el pasado 9 de Julio, cuando la Vice alegó tener una fuerte gripe. No obstante, al día siguiente, se mostró en el palco con los hermanos Milei en el desfile militar que se hizo sobre Avenida del Libertador.Ahora las diferencias son más explícitas. Karina Milei no la habría invitado a la Ceremonia de entrega de despacho y sables a brigadieres, almirantes y generales. La secretaria general se sentó en la primera fila para escuchar a su hermano, junto al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y Villarruel brilló por su ausencia.