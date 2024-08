Milani criticó el discurso de Milei ante las FFAA y rechazó la identificación de Villarruel con el nacionalismo

El exjefe del Ejército Argentino entre 2013 y 2015, César Milani, criticó este sábado el discurso que brindó ayer Javier Milei en el Ministerio de Defensa, donde entregó despachos y sables a altos mandos de las Fuerzas Armadas, y rechazó las declaraciones de Guillermo Moreno respecto a la identificación de Victoria Villarruel con el nacionalismo."El presidente Javier Milei le miente a las Fuerzas Armadas. Dijo que asumieron en un contexto de crisis económica donde dar un paso en falso significaba ir a una catástrofe social.Mucho más pronunciada y acentuada que la heredada en diciembre del '23. ¿Quiere que le recuerde algo al presidente? Más de un millón de niños se van a dormir sin comer. Muchas familias tuvieron que recurrir a préstamos o fiados para comprar comida. El consumo baja", apuntó Milani.En diálogo con Radio Rebelde, sostuvo: "Milei habla de reconciliar la política con las Fuerzas Armadas. ¿Pero de qué me está hablando? Si, profundizando la grieta. Bastardeando a todo el que se oponga al gobierno. Quiero saber si cuando se ponga en ejecución la intervención de la Fuerza Armada, si es que el Congreso la aprueba en el marco interno, y la Fuerza Armada se niegue, ¿qué van a hacer? ¿También van a pasar a ser opositores de este gobierno?"."Por supuesto que también. ¿Le puede decir el presidente de la Fuerza Armada cuándo son recursos genuinos? Si están pidiendo plata y préstamos por todos lados, en el Fondo Monetario Internacional y en todos los organismos posibles", agregó.En ese sentido, habló sobre el proyecto oficialista para involucrar a la Fuerza Armada en cuestiones internas, lo que representa una modificación en la Ley de Seguridad: "¡Qué barbaridad! Yo lo he dicho en reiteradas oportunidades en distintos medios. Las Fuerzas Armadas tienen armamento letal. Letal significa para defenderse de un ataque de otras potencias con armamento similar, pero no para entrar en un barrio carenciado en Rosario o un barrio carenciado en la provincia de Buenos Aires, mucho menos para actuar contra ¿qué terrorismo me está hablando?"."Tengo esperanza en que el Congreso no apruebe esto y más esperanza de que las autoridades militares no cumplan la orden de meter a las Fuerzas Armadas en el marco interno. Porque eso", expresó.Por otro lado, apuntó de lleno contra declaraciones de Guillermo Moreno respecto al supuesto nacionalismo de la Vicepresidenta: "Villarruel no tiene nada que ver con el nacionalismo ni americano ni europeo. El nacionalismo que pregona es el mismo que Milei, es un. Van y mienten, le palmean la espalda, lo mismo que hace a Menem, y le recortan absolutamente los recursos, los sueldos y hacen únicamente lo que les dice Estados Unidos. Fue la que principalmente impulsó la ley bases y la ley fiscal, que todos sabemos que atentan contra la integridad de nuestros recursos naturales".Respecto a la ausencia de Villarruel en el acto encabezado ayer por Milei, Milani opinó: "La verdad es que tiene una especie de. Ella tendría que haber estado ahí. De todas maneras Villarruel no representa más de lo que es, de lo que fue siempre. Hace 20 años que vive militando en los organismos contrario a los procesos judiciales que se han vivido, a favor de los que están detenidos y de los que podrían estar detenidos".Por último, se refirió a la polémica compra de aviones de combate por parte del Ministerio de Defensa que conduce Luis Petri: "Habla de 24 aviones de combate F-16. Son de la época del '70, remodernizados en los '80 y '90.Tienen 15 años de vida útil. Esto es un compromiso de la Argentina con Estados Unidos para que no entre China, India y ningún otro país en la venta de los aviones, no es porque los aviones sean buenos para la Fuerza Armada.al presentarle esto al presidente"."Cinco tanques fueron modernizados en los años 2013, 2014 y 2015. Ahí se presentó el primer prototipo, que desfiló del Colegio Militar, era mi gestión. Después se hicieron pequeños retoques. Cuando llegó Macri se suspendieron todos los proyectos. Bajó el porcentaje de participación de la Fuerza Armada de un 0,9% a un 0,7%.. Miente el presidente, le miente la Fuerza Armada, los cinco tanques esos, ya estaban hechos, ya estaban modernizados", precisó Milani