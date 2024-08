Tras las críticas de Milei, los senadores dan marcha atrás con el aumento de sus sueldos

Tras la polémica y el repudio que causó el aumento de los sueldos a casi 9 millones de pesos, los senadores decidieron dar marcha atrás y firmaron una nota todos los bloques para desenganchar la variación de sus dietas de lo que cobran los empleados del Congreso.Mediante la nota, los senadores de todos los bloques informaron que van a aplicar otra modalidad de aumentos y que no recibirán esta última actualización, que sí percibirán los empleados del Congreso. El martes pasado en la reunión de Labor Parlamentaria en la que se decidió posponer la sesión por jubilaciones, que será este jueves, la vicepresidente y titular del Senado, Victoria Villarruel, definió la paritaria para todos los empleados que trabajan en el Congreso. Los senadores tuvieron la oportunidad de desenganchar de sus dietas, pero decidieron no hacerloPor lo que, ayer se confirmó que los legisladores iban a tener uno de los aumentos más altos de toda la administración pública, llevando hasta casi 9 millones de pesos sus sueldos. Milei salió a criticarlos fuertemente al señalar que ""Una vez más, la casta política se niega a soltar sus privilegios mientras el pueblo sufre las consecuencias. Repudio cada una de las firmas que dieron lugar a éste despilfarro a favor de los politicos y en contra de los argentinos", lamentó el Presidente.Frente a lo que por la noche del lunes, en medio de los rumores por las diferencias que mantiene con el mandatario, la vicepresidenta buscó despegarse del aumento al sostener en redes: “E".Esta mañana, después de la reunión de Gabinete a la que la titular del Senado no asistió, el propio Milei insistió con cuestionar el aumento: “Perdieron la empatía con los argentinos de bien, demostrando que son unos estafadores”, lanzó y pidió “que tomen conciencia de la Argentina que estamos viviendo, que se terminó el privilegio para ellos y para todos los que viven del esfuerzo ajeno”.