Villarruel convocó a una sesión especial en el Senado para debatir sobre el aumento de los sueldos legislativos

La vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, convocó a una sesión especial para que los senadores debatan este jueves sobre la suba de sus sueldos. Lo hizo a través de un escrito donde instó a una discusión “de frente y en forma pública” para terminar “con las sobreactuaciones que parasitan a la política argentina en todos los órdenes”.El aumento automático en las dietas de los senadores, que está atado a las subas salariales de los empleados legislativos -votado en el recinto en abril pasado-, implicaría que los sueldos se incrementen el mes próximo a $8,3 millones en bruto. Esto generó un escándalo y críticas de todo el arco político, incluido el presidente Javier Milei, que los acusó de “estafadores”.En este marco, los jefes de todas las bancadas decidieron dar marcha atrás con el incremento y adelantaron que presentarán una nota para pedir desenganchar la variación de sus sueldos de lo que cobran los empleados del Congreso.La sesión -convocada para las 10- implica el tratamiento de una resolución que deja sin efecto lo aprobado en abril pasado por los senadores, cuando las dietas pasaron a estar conformadas por 2.500 módulos, más un adicional de 1.000 módulos por gastos de representación y 500 módulos de adicional por desarraigo. Sobre el último punto, sólo cuatro legisladores no lo cobran en la actualidad.La iniciativa que se autogestionaron en aquella ocasión agregó una dieta más a las 12 que existían antes, para compensar el aguinaldo.Vale mencionar que en la reunión de Labor Parlamentaria del martes pasado en la que se decidió posponer la sesión por jubilaciones -será el jueves-, la definición de la paritaria para todos los agentes que trabajan en el Congreso fue adelantada por Villarruel. También estaba al tanto de todo esto su par de Diputados, Martín Menem. Allí, los legisladores cobran menos en mano y utilizan otra mecánica.Durante dicha reunión, se mencionó la posibilidad de desengancharse de la suba en cuestión. En abril pasado, varios bloques y legisladores -opositores y oficialistas- presentaron notas para no aceptar el aumento votado en el recinto -no es posible llevarlo a cabo-; otros, deslizaron en medios provinciales que lo donarían. No obstante, en la reunión del martes último, los representantes de las distintas bancadas no emitieron sonido alguno.La única integrante del Senado que no gozará de esta paritaria será Alicia Kirchner, del Frente de Todos. Antes de ingresar como legisladora y, como suele ocurrir en el Estado, tuvo que llenar un formulario obligatorio y eligió mantener su jubilación y no el sueldo de parlamentaria.