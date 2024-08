Mauricio Macri sobre la reforma jubilatoria:"Por el bienestar de nuestros jubilados y sus nietos, apoyo el veto del Presidente Milei"

La mayoría de los senadores que ahora expresan su preocupación por los ingresos de los jubilados son los mismos que se opusieron con vehemencia al cierre y venta de empresas del Estado deficitarias y llenas de corrupción. Hay que recordar, también, que esos mismos senadores… — Mauricio Macri (@mauriciomacri) August 23, 2024

El expresidentesalió hoy que respaldar el veto que adelantó el presidentea la nueva ley de movilidad jubilatoria que aprobó el Congreso y señaló que “ya no se puede discutir más la necesidad del equilibrio fiscal”.”, sostuvo el titular del PRO a través de un posteo en redes sociales este viernes por la mañana en referencia a la decisión del jefe de Estado de vetar el proyecto que logró la aprobación del Congreso con 61 votos a favor, de la mayoría de bloques -incluso el PRO- y ocho en contra, lo que representa dos tercios de la Cámara de Senadores.Al respecto Macri consideró que "la mayoría de los senadores que ahora expresan su preocupación por los ingresos de los jubilados son los mismos que se opusieron con vehemencia al cierre y venta de empresas del Estado deficitarias y llenas de corrupción" que proponía la Ley de Bases de Milei."Hay que recordar, también, que esos mismos senadores fueron quienes aprobaron la apertura indiscriminada de universidades públicas, fuente de despilfarro, y fachadas para el clientelismo y una corrupción fenomenal. Fueron ellos los que aprobaron el deficit que empobreció a los argentinos", enumeró el expresidente y remarcó:"El exmandatario, había mantenido una cena en la noche del miércoles con Milei en la Quinta de Olivos luego de la votación en Diputados donde el PRO votó a favor de rechazar el DNU que aumentó el presupuesto de la SIDE.Luego la sesión en el Senado, Milei reunió a su equipo económico y anunció el veto a través de un comunicado oficial donde señaló que la ley “tiene como único objetivo destruir el programa económico del Gobierno” y apuntaron directamente contra el Congreso de la Nación.lo que implicaría necesariamente que el Gobierno vuelva a caer en las viejas prácticas de la emisión monetaria, el aumento de impuestos, o el endeudamiento, que son las mismas recetas que nos han llevado al fracaso durante los últimos 100 años”, consideró el Presidente.En sí, el proyecto que se aprobó establece una actualización mensual con base en el último dato disponible del Índice de Precios al Consumidor (IPC), como el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) vigente que activó el Ejecutivo. Además, incorpora una compensación extra del 8,1%, frente a que el Gobierno otorgó un 12,5% que no cubre el 20,6% de inflación de enero. Para evitar que la actualización de la canasta básica, que se efectiviza después del pago de los haberes, no quede desfasada se optó por empujar en ese sentido un mínimo equivalente a 1,09.Frente a esto, desde la Oficina del Presidente señalaron que “esta ley implica un gasto adicional del 1,2% del PBI, o lo que es lo mismo, 25% del PBI en términos dinámicos, obligando al Estado a contraer deuda que deberán pagar en el futuro los jóvenes argentinos que, gracias a medidas como ésta, hoy son mayoritariamente pobres”.