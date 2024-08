Encuentro Federal ratificó que insistirá con el proyecto de movilidad jubilatoria

Diputados del bloque Encuentro Federal ratificaron este viernes que insistirá con el proyecto de movilidad jubilatoria aprobado en el Senado y el cual el presidente Javier Milei anticipó que vetará. Mediante un comunicado, aseguraron estar comprometidos "con la búsqueda del equilibrio fiscal" pero "no hay un único camino para alcanzarlo". "Desconocer la voluntad de los legisladores es desconocer la esencia de la democracia misma", explicaron."Los diputados del bloque Encuentro Federal ratificamos nuestro apoyo a la Ley que busca recomponer los ingresos de los jubilados y darles previsibilidad, que fuera aprobada por una amplia mayoría en el Congreso de la Nación y que, a pesar de ello, el presidente Javier Milei anunció que vetará en las últimas horas", expresa su inicio el escrito difundido en sus redes sociales.En el mismo, aseguraron estar "comprometidos con la búsqueda del equilibrio fiscal, por el que hemos militado y trabajado desde que el hoy presidente era un comentarista mediático" pero, "creemos que no hay un único camino para alcanzarlo. Por eso, en reiteradas ocasiones puntualizamos sobre la necesidad de que exista proporcionalidad en el sendero de baja del déficit"."Resulta llamativo que, a pesar de que no hay plata, el Gobierno impulse medidas que benefician a los patrimonios más altos, como una importante baja del Impuesto a los Bienes Personales y un blanqueo que premia a quienes no aportaron, al tiempo que define la vuelta del Impuesto a las Ganancias que afecta principalmente a la clase media. O que destina 100 millones de dólares para la SIDE y más de 650 millones de dólares para la compra de aviones F-16. Tan solo el dinero de los fondos reservados para los espías representa 463.772 jubilaciones mínimas", objetaron.Para luego advertir su "preocupación" en torno a "las prioridades de gestión del Gobierno". "Es falso que el ajuste lo está pagando la casta. Más de un tercio de ese ajuste recae sobre los jubilados, quienes con la Ley de movilidad sancionada por el Congreso pueden ver sus ingresos ajustarse mensualmente por inflación para no perder poder adquisitivo", explicó el espacio liderado por el diputado Miguel Ángel Pichetto."En nuestro compromiso con la búsqueda del equilibrio fiscal, instamos al Presidente una vez más a que revise los 32 regímenes especiales que representan unos 4.7 puntos del PBI. Ahí puede encontrar fondos suficientes para compensar lo que perdieron los jubilados por el 20,6% de inflación de enero, tal como prevé la ley que vetó", detallaron.Tras recordar que "el Congreso tomó una decisión sobre las jubilaciones con el firme propósito de compensar la inflación y poner fin a la práctica de otorgar bonos discrecionales, una política iniciada por Alberto Fernández", desde el bloque opositor advirtieron que "desconocer la voluntad de los legisladores es desconocer la esencia de la democracia misma, que no solo establece a quien comanda el poder central, sino también a quienes representan a la sociedad en el parlamento y tienen la responsabilidad de actuar como contrapeso".