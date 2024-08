La Ciudad anunció que el subte se podrá pagar con celulares, tarjetas de crédito y débito desde diciembre

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmó este viernes que a fin de año ya no será necesario tener una tarjeta SUBE para viajar en subte ya que se aceptarán otros medios de pago de electrónico. El anuncio va en línea con un decreto que firmó a principios de este mes el presidente Javier Milei con el objetivo de "avanzar con la modernización y desregulación del transporte público de pasajeros" al permitir "elegir nuevos medios de pago" a los usuarios.Según informó este vierjes el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se podrán "pagar pagar los viajes con el celular o con tarjetas de crédito y débito de todos los bancos desde diciembre".En esa línea, Macri aseguró que es un "beneficio que funciona en grandes ciudades" del mundo, como Nueva York, Londres, Roma y Río de Janeiro, aunque aclaró que seguirá vigente la tarjeta SUBE."En campaña dije que en mi gestión íbamos a cambiar la forma en la que se pagaba el subte. Por eso en estos meses vamos a estar cambiando los molinetes para que se pueda abonar con nuevos medios de pago", aseguró Macri, quien mostró en una foto cómo se verán los nuevos dispositivos para aceptar esas alternativas de pago.Según aclaró, además de la SUBE, se va a poder usar tarjetas de crédito o débito y celulares que tengan "tecnología Near Field Communication (NFC)". Solamente habrá que apoyarlos en "el validador de cada molinete". Y resaltó: "Más innovación y tecnología para que se pueda viajar más cómodo en el subte de la Ciudad"."El sistema estará vigente para fin de año mientras el operador de la red de subtes Emova lleva adelante la actualización de validadores y molinetes", precisó el mandatario porteño.Asimismo, afirmó que se mantendrán los beneficios para los viajeros frecuentes. "Este nuevo sistema permitirá acceder al beneficio de tarifa escalonada, con descuentos del 20, 30 y 40% superados los 20, 30 y 40 viajes respectivamente, siempre y cuando se utilice la misma tarjeta". También continuará el beneficio de "la Red SUBE, que aplica descuentos para viajes realizados en el lapso de dos horas: del 50% en el segundo boleto y del 75% a partir del tercero".Por último, señaló que los usuarios "podrán gestionar a través de la web de Emova sus pases para jubilados, pensionados y personas con discapacidad, y el abono social, maestro y estudiantil". También se puede solicitar en los Centros de Atención de las estaciones Independencia y Avenida de Mayo de la Línea C, de lunes a viernes de 7 a 17 horas.