Milei defendió el veto a la reforma jubilatoria: No le voy a dejar pasar un milímetro a los degenerados fiscales

El presidentedefendió desde Santa Fe el veto a la reforma jubilatoria que el Senado convirtió en ley el pasado jueves al señalar que no le va a "dejar pasar un milímetro a los degenerados fiscales" durante un acto en Santa Fe por el el 140° aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario donde admitió: "Tenía otro discurso pero como en la Argentina pasan cosas tuve que modificarlo”.Para Milei "los jubilados están muchísimo mejor que antes". "y no voy a dejar pasar ni un milímetro a los degenerados fiscales que quieren tener beneficios para la casta política". "Si ustedes quieren una buena política social, la mejor es bajar la inflación", consideró el Presidente en Rosario.Del evento participaron el gobernador, Maximiliano Pullaro, y el intendente rosarino, Pablo Javkin. Milei asistió acompañado por su pareja, su hermanay el vocero presidencial,"Ayer los degenerados fiscales votaron en gran mayoría un disparate que implica 62% del PBI de toma de deuda, que le cuesta a los argentinos u$s370.000 millones, arruinándole la vida a las generaciones futuras", señaló Milei aunque, según el Observatorio de Presupuesto del Congreso,Durante el discurso, el mandatario también respaldó el decreto que otorgó fondos reservados para la SIDE, que fue rechazado esta semana en Diputados al señalar que "la casta del Poder Legislativo niegua fondos para hacer tareas de inteligencia"."", lanzó.Asimismo, afirmó que Argentina "ha tenido la mejor perfomance fiscal de la historia argentina" y valoró la implementación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones. "Este plan está dando resultado y", consideró.Con la mirada en el futuro: Milei habló del presupuesto 2025 y de su reelecciónDurante su discurso Milei se mostró optimista con su política económica de ajuste porque "está rebotando el nivel de actividad" y prometió que "si los ingresos pasan a un escalón más alto, voy a bajar los impuestos" proyecta "construir un Presupuesto neutral frente a la inflación, porque no nos va a provocar un descalce"."El crecimiento sale por inversión y para invertir ustedes tienen que ahorrar", señaló y añadió: "Podemos crecer con cepo también porque el ajuste fiscal que hicimos le devolvió 15 puntos del PBI al sector privado en modo de ahorro. El déficit cero implica trabajar de lleno contra el riesgo país y altas tasas de interés y eso también implica crecimiento económico".Sobre su futuro en la Presidencia apuntó:"No estoy pensando en eternizarme en el cargo,". "Voy a hacer que finalmente Argentina se ponga de pie", remarcó en referencia a una de las frases de campaña de Alberto Fernández.