Junto a mi novia: Javier Milei publicó su primera foto oficial con Yuyito González

El presidenteposteó en la noche del viernes su primera foto oficial junto a, ambos estuvieron presentes en el acto de la Bolsa de Comercio de Rosario, Santa Fe.la diputada nacional por Santa Fe Romina Diez y el maravilloso vocero presidencial Manuel Adorni. ¡Viva la libertad, carajo!”, posteó el Presidente en sus redes sociales.La exvedette luego compartió la publicación con la frase” con la canción Love Is in the Air.El nuevo romance del Presidente fue confirmado por la conductora el pasado 14 de agosto, durante su programa Empezar el día, luego de que fueran captados por las cámaras saludándose con un beso en la boca en el exCentro Cultural Kirchner (CCK), hoy Palacio Libertad. “Pero bueno, es muy lindo. La verdad que es lindo. Es hermoso. Y está bueno intentarlo también”, expresó ante la pregunta de sus compañeros.Al ser cuestionada por un posible casamiento, sostuvo: "Mirá, no sería un ítem que estuviera en los planes la verdad. No es hoy el objetivo, pero creo que si en una relación de pronto la vida te sorprende porque llegás a esa instancia de sentimiento, es porque realmente te estará pasando algo grande y todavía querés ponerle más a la relación”. Tras el programa, admitió ante la prensa que estaba “enamorada”.