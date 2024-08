Gustavo Barrera y Jorge Ferraresi encabezaron un masivo Plenario de la Militancia en Villa Gesell

Bajo la consigna "construir una alternativa", el intendente de Villa Geselly su par de Avellanedaencabezaron un masivo Plenario de la Militancia en Villa Gesell con la participación de más de 300 militantes, donde discutieron sobre la reorganización del peronismo, ubicaron al gobrnador bonaerensecomo el conductor innegable del movimiento y destacaron la necesidad de impulsar un proceso democrático interno para no repetir errores del pasado."Hoyy el Gobierno quiere seguir apretándole el bolsillo a los más débiles", dio inicio Barrera al Plenario donde llamó a reaccionar frente al ajuste del Gobierno Nacional y anticipó que en caso de darse el veto en el Senado van "a marchar junto a los 6000 jubilados de Villa Gesell por toda la Avenida 3".Y destacó:"El único escollo del Gobierno Nacional es la Provincia, es Axel. Somos la resistencia. No hay tiempo que perder".A su vez, en cuanto a la discusión sobre los tiempos de la político, señaló que "los que tenemos responsabilidades tenemos que rendirle cuentas a ustedes, a nuestros vecinos, ¿qué vamos a esperar?".", subrayó en relación a la reorganización interna del peronismo.Jorge Ferraresi, por su parte, analizó con autocrítica las derrotas electorales del peronismo desde el 2015 y pidió avanzar en un proceso democrático interno, donde "los candidatos sean los que ganen elecciones". En este sentido, destacó que el jefe político es hoy e indudablemente el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires,".Además, señaló: "Tenemos que garantizar la participación en todos los distritos. Si no lo podemos hacer desde nuestro Partido, utilizaremos otro mecanismo que nos permita construir una alternativa, como lo hizo Cafiero con la presentación del Frente Renovador Justicialista". Para concluir, subrayó que su "deber es que".Barrera y Ferraresi habían participado ayer en Necochea en un Plenario del Partido Justicialista, donde enfatizaron la necesidad de recuperar el debate colectivo y las banderas históricas del peronismo de cara a los enormes desafíos políticos y electorales que se avecinan.