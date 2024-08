El Gobierno ratificó el veto a la reforma jubilatoria: Va a ser total, no hay ningún tipo de negociación"

El Gobierno ratificó este lunes que avanzará con el veto que anunció el presidente Javier Milei a la ley que aprobó el Senado para modificar la fórmula de movilidad jubilatoria .”, sostuvo el vocero presidencial,, este lunes en conferencia de prensa, luego de que la oposición adelantara que empezó a trabajar para conseguir una mayoría que blinde la propuesta y comenzó a hablar de una negociación entre las partes para acordar cambios.Respecto del tiempo que se tomará el jefe de Estado para finalmente vetarlo, Adorni señaló: “No sé si va a estar esta semana o no,. Veremos cómo avanza administrativamente y en el proceso burocrático la decisión del Presidente”.La gravedad es evidente cuando proponen un gasto y sin contrapartida de recursos. No hay otra razón que no sea romper con el equilibrio de las cuentas públicas”, consideró el vocero.La ley sancionada por el Senado establece una recomposición del 8,1% para este año en los haberes jubilatorios, contempla la fórmula de movilidad por inflación y dispone un aumento del 50% adicional en marzo de cada año por el índice de variación salarial. Según el Observatorio de Presupuesto del Congreso, el proyecto aprobado en ambas cámaras implica un 0,4% del PBI, aunque Milei y el Gobierno aseguran que sería un impacto del 1,2% del PBI y de un 62% si se toma la medida "a perpetuidad" porque las jubilaciones se pagan "de acá hasta que se muere".