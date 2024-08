Desde el Gobierno "procuran la pronta detención de Kiczka" pero aclaran que "de eso se está encargando la Justicia"

En una conferencia de prensa realizada este lunes, el vocero presidencial Manuel Adorni se refirió con firmeza a la situación del ex diputado provincial de Misiones, Germán Kiczka, quien se encuentra prófugo y enfrentando serias acusaciones de pedofilia. Adorni expresó su preocupación y urgencia por la detención del acusado, al tiempo que reclamó que "la justicia actúe rápidamente" para que Kiczka enfrente las consecuencias de los delitos que se le imputan.

declaró Adorni, destacando la gravedad de las acusaciones. El vocero presidencial calificó los cargos como "uno de los peores delitos que pueda existir en el mundo", subrayando la necesidad de una acción judicial inmediata y contundente.En este maco, la Legislatura de Misiones ya ha tomado medidas respecto a la situación, aprobando de manera unánime el desafuero de Kiczka, quien pertenecía al partido Activar y apoyaba al dirigente Javier Milei. La decisión de desaforarlo se alinea con la seriedad con la que se está tratando el caso. Según el juez en lo Penal N°4 de Apóstoles, Miguel Faria, la vivienda del ex diputado fue allanada sin éxito, y Kiczka sigue prófugo.En una reciente comunicación, Germán Kiczka se desvinculó de las acusaciones, afirmando: “Quiero dejar en claro una cosa: no tengo absolutamente nada que ver con lo que se me acusa. Todo lo que se dijo en los medios en las últimas horas es falso”. A pesar de sus declaraciones, el exlegislador ha optado por huir, complicando aún más su situación. Kiczka había solicitado su renuncia a la Cámara de Representantes de Misiones en un intento de enfocarse en su defensa legal, pero su fuga ha generado una gran preocupación en la opinión pública y en las autoridades.Cabe señalar que en el caso también ha implicado a Sebastián Kiczka, hermano del ex legislador, en las investigaciones.