Caputo viajará a Arabia Saudita para pedir prestados USD 10 mil millones y con eso levantar el cepo

El ministro de Economía,, le pidió a Arabia Saudita US$10.000 millones de dólares para poder levantar el cepo cambiario, pero desde el país arabe tienen condiciones y el funcionario deberá viajar el 8 de septiembre y aún no está confirmado si el presidente Javier Milei lo acompañará.Luego de que Caputo tuviera la negativa del Fondo Monetario Internacional (FMI) de destrabar más dólares, el ministro decidió acudir a Arabia Saudita, pero el país le pone condiciones:. Algo que ratifició durante un viaje a Israle donde consideró legítima la defensa israelí respecto a Hamas. Así, la alineación con Israel y Estados Unidos choca y se vuelve extraña al tener que pedirle un prestamo a Arabia Saudita un país enfrentado históricamente a ellos.Según consignó TN, el otro pedido es quey que va a ser una reunión que juntará a las ciudades más importantes del mundo. Algo que parece imposible porque el equipo de la Selección suele mantenerse al margen de la política, pero además porque la AFA, a cargo de, mantiene una fuerte cruzada con Milei por lasIncluso el domingo, en diálogo con Radio Mitre,y su oposición a las SAD. "", arremetió Milei y señaló: "A mí, que alguien me explique por qué la libertad es mala... Una Sociedad Anónima podría tener deudas también si quiere. El problema no son las deudas, el problema es si usted es insolvente".