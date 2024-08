La respuesta de los bancos y MODO al Mercado Libre de Galperín: Es un monopolio

Los bancos salieron a cruzar al creador y dueño de Mercado Libre,luego de que acusara ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) a MODO, la billetera virtual que representa a 36 de los principales bancos públicos y privados del país, de “cartelización”.La denuncia la presentó antela CNDC que depende directamente del Ministerio de Economía de Luis “Toto” Caputo, un organismo que supuestamente busca enfrentar la “concentración prohibida, cartelización y prácticas coordinadas destinadas a perjudicar a la industria fintech y sus usuarios”.Sin embargo, desde los bancos salieron a restarle importancia. “Son los mismos argumentos de la denuncia que hicieron el año pasado un grupo de abogados, uno de los cuales es asesor de Mercado Pago. En rigor, fue una denuncia de Mercado Libre por interpósitas personas. Ahora van ellos directo, están subiendo el volumen, nada más”, sostuvieron.Y lanzaron: “Además, realizan intermediación financiera sin tener licencia para hacerlo”. y advirtieron que gracias a su poder monopólico es la billetera más cara que mantuvo por años cerrado su QR de pago, obligando a los comercios y usuarios tener ser clientes de su billetera para poder recibir o realizar pagos con QR.Sobre la denuncia, las fuentes del sector bancario remarcaron a Infobae que “canalizan por Modo promociones en forma individual y así compiten entre ellos". "No es cierto lo que sostiene el comunicado, que no compiten entre si por las promos.Sería como cuestionar a Visa, Master o American Express por sacar una promo que aplica a todos los bancos emisores de tarjeta”, señalaron.“Modo no limita la competencia entre los bancos, sino que cada banco fija su propia estrategia para ganar mercado. Todas las promos son en beneficio de los usuarios y comercios que aumentas sus ventas”, aclararon.Por su parte, desde Modo remarcaron tener más de 17 millones de usuarios y 800.000 comercios adheridos en el país y apuntaron contra Meli al señalar que la denuncia es un nuevo intento por limitar la competencia en el sector y desviar la atención de la denuncia realizada en su contra en el mes de mayo por abuso de posición dominante. "La nueva denuncia presentada hoy utiliza argumentos de la ya impulsada en octubre del año pasado por los Sres. Bouzat, Greco y Petrecolla.”, señaló en un comunicadoDirector de Legales, Compliance y Asuntos Públicos de Modo.“Los principales bancos argentinos fundaron Modo en 2020 y dieron lugar al nacimiento de la competencia en el mercado de los pagos con billetera en QR y online. Hasta ese momento, los consumidores y comercios tenían una sola opción, Mercado Pago”, recordaron desde Modo al tiempo que acusaron a Galperin y su empresa de trabar la interoperabilidad de los pagos con QR con todos los medios de pago. “Pese a que el BCRA lo reguló expresamente,”, señalaron y agregó: “