Darín cuestionó la desinversión estatal en el cine argentino: "Nuestra actividad genera miles de trabajos y divisas"

En el marco de una nueva edición de los Premios Sur 2024, el actor Ricardo Darín brindó un breve discurso en el que manifestó su disconformidad con el momento que atraviesa el cine argentino por las medidas del Gobierno de Javier Milei."Nuestra actividad y la cultura en general están atravesando un momento de crisis, que yo sé el tiempo se va a encargar de corregir. El tiempo y nosotros, eso espero", sostuvo Darín al recibir un premio por su trayectoria.En ese sentido, manifestó: "De la mano de cierto desdén hacia nuestro trabajo, anda flotando la idea descabellada de que la cultura general no merece ni necesita incentivos y aportes estructurales. Es raro, porque nuestra gente se ganó la admiración del mundo entero a fuerza de talento. Ese valor agregado que de todas partes del mundo vengan a realizar sus producciones acá. No hace falta recordar que nuestra actividad genera miles de trabajos y divisas, tan importantes en estos momentos”.Luego, agregó: “Estamos seguros de que se puede gestionar mejor, con idoneidad y transparencia. El arte es uno de los grandes aportes a nuestra economía y como toda actividad económica necesita inversión. Esa misma inversión que provocó la excelencia en todos los rubros de la producción audiovisual argentina"."Es una gran oportunidad, no la dejemos pasar. Tal vez sea la última. Menos cultura, menos arte, menos cine, menos educación, no es una buena ecuación a futuro. Eso ya lo vimos”, concluyó el actor, cuyas palabras fueron coronadas por una gran ovación.