"Rechazamos la diversidad de identidades sexuales": la justificación de Cúneo Libarona por el cierre de programas contra la violencia de género

El ministro Mariano Cúneo Libarona acudió a la Cámara de Diputados para dar detalles de los fundamentos que impulsaron el cierre de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género. En otra comisión, se avanzó con la creación del Programa nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia.El titular de la cartera de Justicia se presentó a su segunda convocatoria de la Comisión de Mujeres y Diversidades, y enumeró una serie de críticas hacia el organismo: "Hubo hipocresía del género, cinismo y omisiones identificables"; "Se trató de un garrote ideológico para captar sectores de clase media"; "Fue una gran estafa, despilfarros, pérdidas y mentiras"; "Los programas eran inútiles y las víctimas no eran acompañadas"; y que las trabajadoras ejercían sus funciones de modo virtual."Se acabó sólo el género. Nosotros vamos por otros valores. Nuestro valor es la familia. La familia es el centro de la sociedad. ¿Cuáles son los valores familiares tradicionales? El amor, la unión, el trabajo, el estudio, la solidaridad, la igualdad ante la ley, la igualdad de trato, promover los símbolos patrióticos, los valores patrióticos, respetar y honrar a nuestros próceres", dijo.“Esto resulta esencial para el bienestar de los individuos, para la la armonía y cohesión social. Nosotros rechazamos la diversidad de identidades sexuales que no se alinean con la biología. Son inventos subjetivos", lanzó Cúneo Libarona, quien después de semejante afirmación no pudo continuar hablando a raíz del revuelo que habían generado sus dichos.Varias diputadas nacionales reaccionaron con indignación, entre ellas Carla Carrizo (UCR), Paula Penacca (UP) y Vanina Biasi (FIT), incrédulas ante lo que estaban escuchando de boca del ministro.“Una cosa son sus opiniones personales y otra cosa es la ley. Usted es ministro de Justicia, está obligado a respetar las leyes del Estado argentino. No importa lo que usted piense. Queremos que estudie. Es una falta de respeto a todos los diputados de acá”, lo retó Carrizo.Cúneo Libarona llamó a un colaborador y le susurró en el oído un insólito justificativo, que fue captado por el micrófono. “Boludo, esto está textual del discurso de (Javier) Milei”, se excusó, como si apelar a la autoridad presidencial fuera suficiente para fundamentar sus afirmaciones.En un encuentro de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, bloques de la oposición consensuaron los lineamientos para la creación del Programa nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (ENIA), que representó una política gubernamental que -en caso de aprobarse- se implementaría por ley.Confluyeron tres dictámenes: una mayoritaria de consenso entre Unión por la Patria, UCR y Encuentro Federal (acuerdo representado por la entrerriana Blanca Osuna, la cordobesa Soledad Carrizo y la santafesina Mónica Fein), otra alternativa presentada por el PRO y una de rechazo de La Libertad Avanza. Si se incluye en el temario de las sesiones, podría votarse.Con el objetivo de alcanzar a las mujeres de entre 13 y 19 años, el dictamen de mayoría tiene por objeto "un abordaje integral e intersectorial" para implementar campañas de información, "mejorar la oferta de servicios en salud sexual y (no)reproductiva en relación con la disponibilidad, accesibilidad, calidad y aceptabilidad de las prestaciones" y "fortalecer políticas para la prevención del abuso y la violencia sexual".