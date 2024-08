"Si nos pudieran matar, lo harían": Estela de Carlotto sobre la intención de Villarruel de reabrir "las causas de víctimas del terrorismo"

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo,, se refirió al anuncio de la vicepresidentade reabrir "las causas de víctimas del terrorismo" y lamentó el peligro que corren las madres y abuelas de Plaza de Mayo."Siempre amaneciendo con malas noticias, porque realmente, porque a mí me tienen un odio tremendo y yo no les hecho nada solo defiendo lo que tengo que defender que es la verdad, la memoria y la justicia que es indispensable para una democracia", aseguró la referente de Abuelas de Plaza de Mayo en diálogo con RE 1073.Para De Carlotto la situación "está tomando un color muy extraño muy feo y desagradable para la división de la sociedad argentina". Y señaló que buscan "implantar el odio al revés, o sea, de que las víctimas fueron los que nos dejaron muertos a 30.000 personas y además desaparecidos y el robo de bebés y de bienes".porque la maldad se contagia", advirtió la presidenta de Abuelas, al tiempo que admitió que teme salir de su casa y que la metan presa. Y concluyó:"Yo no tengo odio, sino que yo quiero el castigo que corresponde y no dar vuelta la página, al revés que digamos lo sabemos".Ayer, la vicepresidenta encabezó un acto en el marco del Día Internacional de la Conmemoración a las Víctimas del Terrorismo para defender la teoría de los dos demonios y prometió "la reapertura de todas las causas de víctimas del terrorismo para que sea la Justicia la que haga lo que debió hacer hace más de 20 años". "Para que Argentina pueda vivir su aurora y su renacerrespondiendo por ensangrentar nuestra Nación", lanzó Villarruel.