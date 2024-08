"De patitos y genocidas al Nunca Más": la diputada Arrieta reveló que está leyendo el libro de la CONADEP

Lourdes Arrieta, la diputada que se separó recientemente del bloque de La Libertad Avanza, ha sido noticia por sus controvertidas declaraciones y acciones. Arrieta alegó que su visita a la cárcel de Ezeiza, donde se encontraba un grupo de genocidas, fue una "cama" y expresó públicamente su desconocimiento sobre la identidad de Alfredo Astiz, a quien conoció en lo que creyó era una visita de "carácter institucional y humanitario".

Días atrás, Arrieta expuso chats de un grupo de diputados que estarían comprometidos en un presunto plan para liberar presos por delitos de lesa humanidad.En declaraciones recientes, Arrieta reveló que está leyendo el libro *Nunca Más* y reconoció que el número de 30,000 desaparecidos se utiliza simbólicamente, ya que no se conoce el número exacto de víctimas. También sugirió que la historia de la dictadura debería ser abordada con mayor profundidad en las escuelas.Además, Arrieta anunció la creación de un monobloque en el Congreso llamado "Fuerzas del Cielo - Espacio Liberal". Justificó su decisión de formar un bloque separado diciendo que no podía permanecer en un entorno donde no se respetaba su agenda ni la del presidente Javier Milei.El libroes un informe exhaustivo sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar en Argentina, que abarca el período de 1976 a 1983. Publicado en 1984 por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (), el informe representa uno de los documentos más importantes en la historia reciente de Argentina y ha tenido un impacto significativo tanto a nivel nacional como internacional.