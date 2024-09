Oficializaron el veto a la ley de movilidad jubilatoria: el costo fiscal es 37 veces menor que el que dijo Milei

estas cifras fueron desmentidas por el decreto firmado por el propio Milei y el resto de su Gabinete. En los considerandos, el DNU afirma que "el referido proyecto de ley – en caso de ser aplicado - implicaría para el ESTADO NACIONAL un gasto adicional al previsto de aproximadamente SEIS BILLONES CIENTO SESENTA MIL MILLONES DE PESOS ($6.160.000.000.000.-) para el año 2024; y de QUINCE BILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL MILLONES DE PESOS ($15.430.000.000.000.-) para el año 2025".

También cuantifica estos números en términos de PBI: "Los citados importes equivalen al UNO COMA DOS CENTÉSIMOS POR CIENTO (1,02%) del Producto Bruto Interno (PBI) calculado para el año en curso; y de UNO COMA SESENTA Y CUATRO CENTÉSIMOS POR CIENTO (1,64%) de aquél, estimado para el año entrante". Se trata de una cifra 37,8 veces menor al 62% que había dicho el Presidente.

El Gobierno publicó en el Boletín Oficial el veto total a laque se había aprobado en el Congreso e implicaba una suba en los haberes. El costo fiscal de la reforma previsional es sólo de 1,64% del PBI en 2025, es decir, 37 veces menor que el que había dicho Javier Milei."Tomaron una medida que le cuesta a los argentinos 370.000 millones de dólares y eso les arruina la vida a nuestros hijos, nietos y a varias generaciones futuras”, dijo Milei hace diez días durante su discurso en la Bolsa de Comercio de Rosario, y remató: “Los degenerados fiscales votaron, en gran mayoría, un disparate que implica 62% del PBI de toma de deuda”.Sin embargo,El economista del Centro de Economía Política (CEPA) Martín Epstein utilizó sus redes sociales para explicar la falacia que representa las cifras que difundió el jefe de Estado. "Milei afirma que el costo de la nueva movilidad son U$S 370.000 millones. Pero además de ser un delirio, ¿cómo llega a ese numero?", se pregunta.Según Epstein, actualmente el sistema tiene cerca de 7.5 millones de jubilados, mayoritariamente de la mínima. Si esa jubilación subiera a $317.000, cada persona jubilada cobraría por año con ese monto fijo $ 4.121.000 (12 + 1 aguinaldo).Por año, el total de jubilaciones (asumiendo que son todas de la mínima) sería de $ 30.907.500 millones ($ 30.9 billones). Es decir que en 10 años serían $ 309 billones, que a un dólar oficial de $ 950 equivale a U$S 325.342 millones. Los 50.000 millones de diferencia son las jubilaciones que superan la mínima. "El PBI es anual, con lo cual, por año el total en realidad no llega al 5% del PBI (en lugar del 62% de Milei). Claro, pero la ley no agrega esos montos enteros, sino que ajusta sobre montos ya ejecutados, con lo cual el dibujo es a todo color…", concluyó Epstein en un posteo en sus redes sociales.