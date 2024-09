Controladores aéreos anunciaron medidas de fuerza para septiembre y el Gobierno las calificó de "ilegales"

El gremio de los controladores aéreos (ATEPSA) anunció un cronograma de paros que se iniciará el próximo viernes 6 y se extenderá hasta el domingo 29, en reclamo de aumentos salariales. Las medidas de fuerza tendrán una duración de entre dos y tres horas por día, afectando tanto a vuelos nacionales como internacionales. El Gobierno, a través de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), ya declaró “ilegal” la medida y anticipó que denunciará al gremio ante la autoridad laboral.A través de las redes sociales, la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) publicó un calendario detallando los horarios de los paros.El gremio advirtió que, la medida de acción sindical solo afecta despegues de aeronaves, es decir que se restringen las autorizaciones de aeronaves y vehículos en tierra. No se recibirán ni se transmitirán planes de vuelo en los horarios publicados. Quedan exceptuadas de la medida todas las operaciones de aeronaves que eventualmente se declaren en emergencia, como aquellas que presten servicio sanitario, humanitario, de estado y/o búsqueda y salvamento.Ante esto, EANA informó mediante un comunicado que “las medidas de fuerza anunciadas recientemente por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) no han sido aprobadas por la autoridad, conforme lo establecido en el Convenio Colectivo de Trabajo y, por lo tanto, resultan ilegales”.En ese sentido, indican que “la publicación del cronograma de acciones directas por parte del gremio ATEPSA constituye un claro ejercicio abusivo del derecho a huelga, planteando, entre otras irregularidades, la extensión de dichas medidas por 13 dias en el mes de septiembre”.El comunicado continúa afirmando que “estas acciones no responden a los intereses de los trabajadores, sino a cuestiones estrictamente políticas, cuyo objetivo es causar un perjuicio significativo e irreparable a los usuarios del transporte aéreo”.“Dicha medida ilegitima será denunciada ante las autoridades competentes. Mientras tanto, desde EANA continuaremos trabajando para garantizar la prestación del servicio público esencial de navegación aérea, sin interrupciones y en adecuadas condiciones de seguridad operacional”, concluye el documento.ATEPSA cuenta con entre 1000 y 1200 afiliados, distribuidos en los 54 aeropuertos de todo el país. El gremio agrupa tanto a controladores de tránsito aéreo como a otros trabajadores del área técnica.