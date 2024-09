Tras sacarle plata del bolsillo a los jubilados, Milei también vetaría el financiamiento universitario

El gobierno de Javier Milei tendría decidido seguir lo hecho con el aumento a los jubilados que convirtió recientemente en ley el Congreso y también vetar el financiamiento universitario y la actualización de los alicaidos docentes y no docentes en caso de que lo apruebe el Senado y le de sanción definitiva

La oposición aún no tiene cerrada la fecha en la que sesionará la Cámara alta para tratar la mejora presupuestaria para las universidades y la actualización salarial docente y no docente. No obstante,, que ya tiene media sanción de Diputados.Si la Cámara alta también aprueba la iniciativa, se convertirá automáticamente en ley la medida impulsada por la Unión Cívica Radical (UCR) y Unión por la Patria (UP), que propone que el presupuesto destinado para las casas de estudio superior en 2024 acompañen la variación del índice de precios al consumidor (IPC), misma situación que los sueldos de los docentes y no docentes, quienes desde diciembre ya perdieron alrededor de un 25% de poder de compra.Así las cosas, según InfobaeEn la Casa Rosada argumentan que el proyecto atenta contra las cuentas del Estado, ya que demandaría un desembolso no previsto de alrededor del 0,14% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que equivale a cerca del 6 por ciento del Presupuesto actual. No tuvieron las mismas preocupaciones a la hora de girar $100 mil millones para el espionaje de la SIDE ni tampoco a la hora de dar una rebaja sustancial en Bienes Personales, por ejemplo.El objetivo número uno de La Libertad Avanza es intentar evitar que la mejora presupuestaria para las universidades sea discutida, siquiera, y así evitar el veto. Buscan que no haya convocaria a una sesión especial por este tema. Pero, a su vez, hicieron saber a medios de comunicación cercanos que, de votarse y aprobarse, Milei “va a vetar la norma si no se puede pagar”, como hizo recientemente con las jubilaciones.El Decreto con la anulación de esa suba fue firmado por el mandatario el viernes por la noche, luego de una reunión con los legisladores de la parte amistosa de la "oposición", pero se publicó este lunes en el Boletín Oficial.