Sturzenegger advirtió a empresarios que "la obra pública no vuelve más"

El ministro de Desregulación del Estado Federico Sturzenegger aseguró que “la obra pública no vuelve más” ante un auditorio repleto de empresarios. Lo hizo en medio de pedidos de las provincias y los municipios, quienes reclaman que se reactive para impulsar la economía. Además, brindó su apoyo al veto de Javier Milei al aumento de jubilados.afirmó Sturzenegger en un almuerzo organizado por Fundación Mediterránea.Para justificar sus dichos, ejemplificó que había un préstamo de organismos multilaterales por u$s1.000 millones para hacer alcantarillas y se preguntó: ". Las expresiones de ministro llegan en un contexto de reclamos de provincias y municipios por obras estancadas, algunas con alto grado de avance, que el Gobierno Nacional no transfiere pero tampoco retoma, en lo que termina siendo un mayor desperdicio de recursos estatales.En junio, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, había hablado sobre el impacto de la suspensión de obra pública a nivel nacional y aseguró que "es un golpe muy fuerte a la industria" y que se perdieron 100 mil puestos de trabajo en el sector.Además, se refirió a una de las ideas del Gobierno: “Sturzenegger destacó la obsesión del Presidente por el equilibrio fiscal con un guiño a los presentes. "Y eso que trabajé con Mingo", subrayó, en relación al ex ministro de Economía Domingo Cavallo, presidente honorario de la Fundación Mediterránea, que se encontraba entre el público.El funcionario enfatizó sus loas al ajuste fiscal y señaló que en un relevamiento que abarcó 200 países de todo el mundo en los últimos 70 años solo hay 34 casos de baja del gasto en 30% en un año.", destacó, insistió.Sobre las funciones de su cartera, planteó que ", y que ahora se busca, por lo que espera que cada sector económico, en lugar de pedir beneficios o políticas sectoriales, señale cuáles son las regulaciones que le impiden competir adecuadamente o que traban su actividad.remarcó Sturzenegger.El funcionario volvió a hacer hincapié en los recortes implementados por el Gobierno.explicó.También defendió el veto presidencial a la Ley Previsional., indicó.El ministro destacó la puesta en disponibilidad de un centenar de empleados del INCAA, el instituto del cine.manifestó.