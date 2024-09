Los viajes de Milei: el Presidente gastó 750 millones de pesos y 1.5 millones U$S

El presidente Javier Milei y sus distintas comitivas gastaron más de 750 millones de pesos y más de 1.5 millones de dólares en los viajes oficiales y no oficiales que realizó al exterior durante su mandato, según informó el jefe de Gabinete Guillermo Francos. La información se desprende del informe N140 de la Cámara de Diputados, que incluye las preguntas y las respuestas que Francos compartirá este miércoles en el primer informe de gestión que dará en la Cámara baja desde que asumió a su cargo.En la pregunta, realizada por un diputado de Unión por la Patria, se solicitó información de los costos de los viajes y la justificación de los mismos por parte del Presidente. "En este sentido, y a fin de transparentar la situación, se solicita informe la nómina de los funcionarios que han viajado, las funciones que cumplieron y la erogación de gastos que implicaron los mismos, adjuntando documentación que los respalde".En su respuesta, el jefe de Gabinete informó que "todos los viajes al exterior realizados por el Presidente de la Nación en su condición de Jefe del Estado son de carácter oficial". Los viajes notificados en la respuesta son en total 14: 5 a Estados Unidos, 2 a Suiza, 2 a España, Israel, Italia, Vaticano, El Salvador, Italia, Alemania, República Checa, Brasil, Francia y Chile.> DAVOS, SUIZA:El viaje se realizó entre el 16 y el 18 de enero de 2024. La comitiva estuvo integrada por funcionarios, custodia y médico presidencial, intérpretes, entre los que se destacaron el entonces jefe de Gabinete de Ministros, Nicolás Posse; la ministra de Relaciones Exteriores Comercio Internacional y Culto, Diana Mondino; el ministro de Economía, Luis Caputo, la Secretaria General de la Presidencia de la Nación, Karina Milei, entre otros.Allí Milei disertó en la 54° Reunión anual al Foro Económico Mundial (WEF). Además mantuvo un encuentro con la directora Ejecutiva del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva y un encuentro con el secretario de Estado para Asuntos Exteriores del Reino Unido de Gran Bretaña, David Cameron. El traslado se efectuó por vuelo de línea comercial. El gasto erogado por el SAF 301 ascendió a la suma de $ 36.457.666,54.>ISRAEL, ITALIA Y VATICANO:El viaje se realizó entre el 6 y el 9 febrero. La comitiva estuvo integrada por 15 personas. Milei se reunió con el presidente del Estado de Israel Isaac Herzog , y con el primer Ministro Benjamín Netanyahu. Además disertó ante empresarios tecnológicos de principales empresas de tecnología israelí y visitó el Museo del Holocausto. El traslado se efectuó en un vuelo de línea comercial. Luego se dirigió a la ciudad de Roma, donde estuvo desde el 9 al 12. Allí se reunió con el presidente Sergio Mattarella y la primera Ministra Giorgia Meloni. El traslado se efectuó en un vuelo de línea comercial. En la Santa Sede mantuvo un encuentro con el Papa Francisco y participó en la ceremonia de canonización de María Antonia de Paz y Figueroa, “Mama Antula”. El traslado se efectuó mediante vuelo de línea comercial. El gasto erogado en el viaje ascendió a la suma de $ 105.138.924,69.> ESTADOS UNIDOS:El viaje se realizó entre el 24 y 25 de febrero. La comitiva estuvo conformada por 11 personas. El Presidente participó de exposiciones en el marco de la Conferencia de la Acción Política Conservadora. Se reunió con el vicepresidente de Heritage Foundation, Derrick Morgan; y mantuvo un encuentro con el presidente de la CPAC, Sr. Matt Schlapp. El traslado se efectuó por medio de una aerolínea comercial. El gasto total erogado por el SAF 301 ascendió a la suma de $ 38.023.927,81.Entre el 10 y el 14 de abril Milei visitó a los estados de Florida y de Texas. La comitiva estuvo integrada por 14 personas. El señor Presidente disertó en el Instituto de Políticas Públicas Jack Gordon (FIU). Recibió distinción por The Shull our Jewish Home. Se reunió con el Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), D. Ilan Goldfajn.Además mantuvo un encuentro con el empresario argentino Daniel Hadad. Entrevista con Ben Shapiro, y otra con el periódico The Washington Post. Mantuvo encuentros con los empresarios Daniel Pinto (JP Morgan), Martín Migoya (Globant), Francisco Alvarez Demalde (Riverwood Capital), Guibert Englebienne (Globant), Gastón Taratuta (Aleph), Marc Lisker (DFO Partners), y, por último, se reunió con el Cofundador y Director General de TESLA, Elon Musk. El traslado se efectúo en vuelo comercial y servicio de traslado privado. El gasto total erogado por el SAF 301 ascendió a la suma de $ 65.147.591,45 y u$s 39.750,95.Entre el 5 y 6 de mayo el Presidente visitó la ciudad de Los Ángeles con una comitiva integrada por 15 personas. Milei disertó en la Conferencia Global “Shaping a Shared Future” que realizó el Instituto Milken. Mantuvo una reunión con el señor Michael Milken, Fundador del Instituto Michael Milken; y sostuvo una disertación ante inversores del Citi, Exxon, IBM, Chevron, KKR, Blackstone Apollo, Carlyle, Fortress, Davidson. Kempner y Eldridg. Además mantuvo una reunión con el Presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y se reunió con el Director Ejecutivo de Tesla Inc. Elon Musk. Tuvo un encuentro con el pintor argentino Fabián Pérez.El traslado se efectuó mediante aeronave de la presidencia de la nación. El costo total erogado por este SAF 301 ascendió a la suma de $71.526.830,05) y u$s 197.791,62.> ESPAÑAEl viaje se realizó a la ciudad de Madrid entre el 17 y 19 mayo. La comitiva estuvo integrada por 13 personas. Milei presentó su libro “El Camino del Libertario” en el auditorio del Diario La Razón. Además mantuvo reuniones con Ceos de distintas empresas españolas y tuvo un encuentro con el diputado de VOX, Santiago Abascal. Por último, asistió al encuentro “Europa Viva 24”. El traslado de efectuado en una aeronave de la flota presidencial. El costo total erogado por este SAF 301 ascendió a la suma de $78.564.889,61) y u$s 92.354,93.> EL SALVADOREl viaje se realizó a la ciudad de San Francisco entre el 28 al 31 de mayo de 2024. La comitiva estuvo conformada por 16 personas. Allí el Presidente disertó en la Institución Hoover de la Universidad de Stanford y se reunió con Ceos de distintas empresas como el de Google, Sundar Pichai, Apple; Timothy Donald Cook y Meta, Mark Zuckerberg. Luego se dirigió a la ciudad de San Salvador donde estuvo hasta el 1 de junio. Allí participó de la ceremonia de investidura presidencial de Nayib Bukele. El traslado se efectuó en una aeronave de la Presidencia de la Nación. El costo total erogado por este SAF 301 ascendió a la suma de $ 66.163.009,59) y u$s 208.866,91.>ITALIA Y SUIZAEl presidente visitó la ciudad de Bari entre el 13 al 15 de junio. La comitiva estuvo integrada por 15 personas. El mandatario participó de la Cumbre de Jefes de Estado del G7. Además mantuvo una reunión bilateral con el señor Presidente del Banco Mundial, Ajay Banga. También tuvo reuniones bilaterales con la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva y el señor primer Ministro del Japón,Fumio Kishida. Saludo con el señor Presidente de la República.Luego se dirigió a Suiza donde asistió a la Cumbre Global por la Paz de Ucrania. Allí tuvo una reunión bilateral con el presidente de la República de Ucrania Volodimir Zelenski. y recibió la condecoración “Orden de la Libertad”. El traslado se efectuó en una aeronave de la Presidencia de la Nación. El gasto total erogado por el SAF 301 ascendió a la suma de $ 108.392.374,86 y u$s 185.578,04.>ESPAÑA, ALEMANIA, REPÚBLICA CHECAEl viaje se realizó entre los días 21 y 22 de junio. El mandatario estuvo acompañado por 13 personas. Allí se reunió la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y recibió la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid. Además participó de la Ceremonia de Entrega del Premio Juan de Mariana 2024. Luego se dirigió a Alemania donde estuvo hasta el 23 de junio. Allí se reunió con el Canciller, Olaf Scholz. En la ciudad de Berlín, visitó el Monumento de los Judíos Asesinados de Europa. En la ciudad de Hamburgo, participó de la Entrega del Premio de la Sociedad Hayek.Por último visitó República Checa, donde estuvo hasta el 24 de junio. Milei se reunió con el presidente de la República Checa, Petr Pavel y con el señor Primer Ministro, Petr Fiala. Además recibió el Premio del “Instituto Liberal”. El traslado se efectuó en una aeronave de la Presidencia de la Nación. El gasto total erogado por el SAF 301 ascendió a la suma de $ 102.787.077,22; u$s138.629,11 y € 4.135,80.>BRASILEntre el 6 y el 7 de julio visitó la la localidad de Camboriú con una comitiva integrada por 12 personas. El Presidente mantuvo reuniones oficiales con el gobernador del Estado Santa Catarina, Jorginho Mello, y con el gobernador del Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. También mantuvo encuentros con empresarios. El traslado se efectuó en una aeronave de la Presidencia de la Nación. El gasto total erogado por el SAF 301 ascendió a la suma de $ 13.690.962,99 y u$s 8.660,29.> ESTADOS UNIDOSEl viaje se realizó a la ciudad de Sun Valley entre el 12 al 14 de julio. La comitiva superó la decena de personas. Milei mantuvo reuniones con distintos Ceos. El traslado se efectuó por medio de un Vuelo privado. El costo total erogado por este SAF 301 ascendió $ 33.344.750,50 y u$s 376.000.> FRANCIAEl viaje se realizó a la ciudad de Paris, Francia, entre el 25 y el 27 de julio. Allí el Presidente mantuvo un encuentro con el presidente Emmanuel Macron y mantuvo reuniones con empresarios franceses. Además participó de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos Paris 2024. El traslado se efectuó en Vuelo privado. El costo total erogado por este SAF 301 del viaje requerido tanto del Presidente de la Nación como de la comitiva oficial, de apoyo y acompañantes —de acuerdo a lo informado por la Subsecretaría de Asuntos Presidenciales— ascendió a la suma de $ 25.278.668,66 y u$s 343.600.> CHILEEl viaje se realizó a la ciudad de Santiago de Chile el día 8 de agosto de 2024. Milei participó en el “Acto Conmemorativo del Primer TFC (Trillon Cubic Feet) de Gas Natural Transportado por GasAndes”. El traslado se efectuó en una aeronave de la Presidencia de la Nación. El costo total erogado por este SAF 301 del viaje ascendió a la suma de $ 9.955.839,51 y u$s 1.741,67.