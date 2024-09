Cómo está la rosca en la UCR bonaerense: Abad coquetea con Manes y deja a Lousteau en offside

En la interna de la Unión Cívica Radical (UCR) bonaerense, la figura de Maximiliano Abad, presidente del partido en la provincia, tomó la delantera al avanzar en un acuerdo con el sector liderado por Facundo Manes. Esta maniobra puso bajo presión a Martín Lousteau y sus seguidores, complicando el panorama para la conformación de una lista de unidad.

Con el plazo para la presentación de listas de candidatos a punto de vencerse, Abad y su equipo intensificaron las negociaciones con los referentes de Manes. De acuerdo a Letra P, el oficialismo de "Adelante Buenos Aires" busca consolidar un acuerdo que podría llevar a la presentación de dos listas que, posteriormente, se retirarían para dar lugar a una candidatura unificada. Según fuentes cercanas a Manes, el entendimiento con Abad está “encaminado” y solo resta que Lousteau acepte la propuesta para concretar el acuerdo.El miércoles por la noche, según el medio mencionado, se llevaron a cabo reuniones de emergencia en Buenos Aires, una de ellas en el bunker de campaña de Abad. Durante estas reuniones, los equipos de Manes y Abad discutieron los términos del posible acuerdo, mientras que el sector de Lousteau se mantuvo en silencio, lo que ha sido interpretado como una señal de debilidad en la interna.La situación se vio complicada aún más cuando cinco intendentes que inicialmente apoyaban a, candidato de "Futuro Radical", firmaron un comunicado reclamando una lista única para el partido. Estos jefes comunales, provenientes de diferentes localidades bonaerenses, pidieron una unificación auténtica y la formación de bloques legislativos unidos. Esta movida refuerza la posición de Abad y Manes, dejando a Lousteau en una posición desfavorable.Con el cierre de listas a la vista, los candidatos principales son, ex intendentede Trenque Lauquen y ex titular del Foro de intendentes radicales bonaerenses, respaldado por Abad y numerosos jefes comunales, y Pablo Domenichini, apoyado por Lousteau y Manes. Fernández, quien ha sido presidente del Foro de Intendentes Radicales y ex intendente de Trenque Lauquen, representa una opción sólida para el interior de la provincia. Por su parte, Domenichini, legislador del Conurbano, ha enfrentado críticas por haber lanzado su lista en Capital Federal, lejos de su base electoral.