El gobierno de Milei reconoció que ninguna aerolínea quiere usar El Palomar, aeropuerto insignia de Macri

Las espadas legislativas de Mauricio Macri quisieron apurar a la administración de Javier Milei respecto de cuándo y cómo piensan volver a poner en marcha al aeropuerto de El Palmonar, bandera insignia de la "revolución de los aviones" de la que tanto habló el ex presidente durante su mandato, pero se llevaron una sorpresa: el ministro coordinador libertario hizo público que ninguna empresa, ni la amarilla Flybondi, quiere usar esa terminal aérea

¿Qué significa la respuesta deal bloque PRO en el Congreso? Que Milei no tiene prevista la reapertura del aeropuerto de El Palomar, deseo íntimo del ex presidente, porque nadie quiere utilizarlo incluso pese a que se lo ofrecieron a todos.En las preguntas dirigidas a Francos en el marco de su informe de gestión ante la Cámara baja, diputados del PRO reclamaron al Gobierno que precise qué planes tiene para la terminal aérea icónica de la administración macrista.En base a la respuesta producida por la Secretaría de Transporte, que conduce Franco Mogetta, Francos liquidó al PRO en tres líneas:La reapertura de la terminal de la zona oeste del Conurbano era una bandera de la oposición al anterior gobierno, que lo cerró en febrero de 2020, y una de las promesas de campaña de la hoy ministra Patricia Bullrich. El problema adicional es que el lugar tiene severos problemas estructurales y judiciales.Lo que ahora se confirma es que las empresas denominadas low cost no quieren saber nada con volver a El Palomar, ya que el traslado a Aeroparque y Ezeiza, modernizados por el gobierno anterior, les resultó muy beneficioso en términos operativos.Ya el año pasado el CEO de JetSmart había avisado que no volverían, sin importar quién ganara las elecciones presidenciales. Hace dos meses, Mogetta había dicho que la reapertura de El Palomar era "una opción", pero en el sector creen que además de la falta de interés de las aerolíneas la terminal tiene deficiencias operativas que harían necesarias inversiones para reabrirlo.La posible reapertura de El Palomar era inscripta por voceros oficiosos del gobierno como parte del plan de desregulación del mercado aerocomercial que lleva adelante Federico Sturzenegger para volver a los "cielos abiertos" del gobierno de Macri. Parece que el "mercado" no está de acuerdo."La revolución de los aviones" fue el nombre que el gobierno de Macri le puso incluso a un programa oficial de gestión, que tenía como gran estrella a la inclusión de las low cost operando desde el aeropuerto de El Palomar. "La Revolución de los Aviones es el programa de gobierno a través del cual se busca que más argentinos vuelen y que el transporte aéreo crezca, generando más trabajo de calidad y mejorando la conectividad dentro del país, para que haya más turismo, industria estratégica para el crecimiento de la Argentina", dice la web que aún está vigente "Desde diciembre de 2015, el Ministerio de Transporte de la Nación realizó importantes obras de infraestructura en los aeropuertos de Aeroparque, Ezeiza, El Palomar, Mar del Plata, Iguazú, Comodoro Rivadavia, Bariloche, Chapelco, Trelew, Rio Gallegos, Córdoba, Formosa, Jujuy, Salta, Tucumán, Mendoza, San Fernando, San Luis, San Juan, Santiago del Estero, Viedma, Catamarca, La Rioja, Posadas, Río Grande, Esquel, Río Cuarto, San Rafael, Resistencia, Paraná y Santa Rosa. Y a su vez, se invirtieron 1.500 millones en modernizar la tecnología de navegación aérea, lo que brindó más seguridad al sector", culmina, por si hubiera dudas del énfasis que ponía esa política en el aeropuerto que nadie quiere.