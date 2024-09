Bausili explicó que se mantuvo el cepo al dólar "para evitar una crisis terminal"

El presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili disertó en la convención anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) y admitió que el cepo se mantendrá hasta poder trazar un compromiso fiscal porque, de lo contrario, podría llevar a un nuevo "Rodrigazo" en la Argentina., remarcó Bausili en dialogó con Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú en el marco de la 45° Convención Anual del IAEF.En ese sentido, Bausili se refirió al plan económico del Gobierno de Javier Milei y señaló que. "La mayoría de los países implementaron este tipo de planes una vez que la crisis ya había pegado, cuando ya habían llegado a una situación terminal y se empezó a reconstruir desde ahí.", apuntó.Y explicó que la Argentina está pasando por la adecuación de precios relativos y que los primeros seis meses del programa fueron muy duros porque digerir los excesos en los stocks no es fácil. "Ese es un costo que hay que afrontar. Estamos trabajando en esta etapa en un proceso controlado", aseguró.Tras una comparación con la crisis monetaria en Perú por Velarde, Bausili señaló que. "Ahorra en dólares y el peso es una moneda solamente transaccional, el crédito no existe ni en pesos ni en dólares como un resultado de la situación económica, pero también por las distintas trabas que se ha puesto al desarrollo del sistema financiero", sostuvo.Y consideró que Argentina tiene un problema muy grave y es que el ahorro doméstico no se canaliza a nivel local, sino que, en gran parte, hacia el exterior de manera informal. Y aseguró que el país está en proceso de ir hacia una competencia de monedas como consecuencia de un plan de estabilización que está en marcha.Por otro lado, dijo que el "Rodrigazo" que sufrió la Argentina fue producto de un proceso similar al que hizo Perú, pero el problema fue que no estuvo el compromiso fiscal tras la liberación de todas las variables y eso llevó a una crisis muy fuerte. En ese sentido, señaló que "la desregulación de la economía es un proceso que lleva tiempo y nosotrosPor otro lado, Bausili aseguró que para lograr la independencia del BCRA es clave cómo se planta el Gobierno frente al cumplimiento de sus contratos. "Los países que lo lograron fueron hacia un banco central independiente porque tuvieron muchas experiencias en las que el hecho de que el gobierno recurriera al banco para pedir fondos hizo que la moneda se deprecia de manera muy abrupta, por lo que no quieren repetir ese camino", puntualizó.Al respecto remarcó que el BCRA tiene aún mucha interdependencia con el Tesoro, pero que el objetivo es avanzar en cortar relación.