El papelón de Fernando Iglesias: se cruzó con el hijo de Florencia Peña porque pensó que lo criticaba, pero hablaba de otra persona

El diputado Fernando Iglesias protagonizó un nuevo episodio insólito en las redes sociales cuando se metió en una discusión en la que no lo habían llamado. El legislador PRO no tardó en viralizarse tras el papelón.Es que el diputado macrista pensó que hablaban de él cuando el hijo de Florencia Peña criticó con dureza a la periodista Fernanda Iglesias."Y este, de dónde salió?" preguntó Iglesias en su cuenta de X junto al video de Peña criticando a la periodista de espectáculos. Muy probablemente el resto de los argentinos que siguen la agenda del espectáculo se habrán preguntado lo mismo sobre Fernando Iglesias.Juan Otero, el hijo de Florencia Peña, se volvió viral en las últimas horas en las redes sociales tras apuntar sin filtro contra Fernanda Iglesias. Todo ocurrió cuando en Te pido mildis el programa que el joven conduce en el canal de streaming de Telefe, le preguntaron con cuál famoso no se sentaría a tomar un café."Yo con una persona del medio, con Fernanda Iglesias", dijo Juan y siguió: "me parece una persona que es muy bruta para comunicar su información". "Es una persona que habla sin saber, expresa información de una manera muy fea, acota, y cuenta cosas que no tiene por qué decirlas. Así que no le creo nada", sentenció.