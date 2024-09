Otro médico presidencial ratificó la versión de Saavedra y habló de un "golpe involuntario" de Alberto a Fabiola

En el marco de la investigación por violencia de género iniciada por la ex primera dama Fabiola Yañez, el médico Leandro Alem ratificó la versión de su ex colega Federico Saavedra sobre los moretones que presentaba Yañez. Alem, quien formaba parte de la Unidad Médica Presidencial durante la gestión de Alberto Fernández, declaró este martes ante el fiscal Ramiro González, corroborando que el moretón en el ojo derecho de la ex primera dama fue tratado como resultado de un "golpe involuntario".

Según la declaración de Alem, él y Saavedra visitaron la Quinta de Olivos el 30 de junio de 2021, donde trataron a Yañez. En esa ocasión, la pareja presidencial explicó que el moretón había sido causado por un. Alem, quien firmó la receta para los globulitos de árnica y una crema para la inflamación, detalló que la equimosis observada en el ojo derecho de Yañez coincidía con lo descrito por Saavedra. Alem también afirmó que el tratamiento se había iniciado el 26 de junio, tras una conversación telefónica entre Saavedra y Yañez.Este martes también testificó la esteticista Florencia Aguirre, quien aportó detalles sobre la violencia ejercida por Fernández hacia Yañez. Aguirre describió situaciones de maltrato, incluyendo portazos y gritos, y aseguró que la ex primera dama se sentía "presa" en la Quinta de Olivos, llorando con frecuencia. Según Aguirre, Yañez no podía salir de la residencia presidencial y estaba sometida a un trato abusivo.La declaración de Alem se suma a las de otros testigos clave en la causa. El jueves se espera el testimonio de Sofía Pacchi, amiga de Yañez, quien fue invitada al controversial cumpleaños de la ex primera dama en junio de 2020. Pacchi, que ha negado cualquier vínculo sentimental con Fernández, ha sido llamada a declarar debido a alegaciones de que el expresidente intentó seducirla a través de mensajes.En respuesta a estas declaraciones,Estas testigos, identificadas solo por letras para preservar su identidad, habrían declarado que los moretones en Yañez fueron causados por caídas o efectos secundarios de un tratamiento, no por violencia. La defensa también ha presentado un nuevo testigo, conocido como “Testigo F”, cuyo testimonio será evaluado por el fiscal González. La investigación continúa, con la atención centrada en esclarecer las circunstancias de los moretones y las acusaciones de maltrato.