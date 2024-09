"Un verano complicado": el Gobierno reconoció que puede haber cortes de luz en los próximos meses

De cara a los meses de mayor demanda, el secretario de Energía y Minería de la Nación y ex CEO de YPF, Daniel González, advirtió que “va a ser un verano complicado”. De esta manera, anticipó "dificultades" en la provisión de electricidad que podrían derivar en cortes de luz.“La realidad es que tenemos una restricción en el sector eléctrico, sobre todo en transmisión, pero también en este verano en generación, que va a ser difícil dependiendo de las temperaturas”, señaló.González insistió en que el gobierno está tomando medidas para mitigar el impacto de estos posibles problemas, pero reconoció que las soluciones no serán inmediatas. “Lo estamos gestionando, desde que llegué ya tenemos un comité trabajando en medidas de mitigación para el verano, que sean medidas de mercado, que tengan que ver con remunerar al sector privado por hacer lo que tiene que hacer o por dejar de hacer, por ejemplo, lo que tiene que ver con consumo”, explicó el funcionario. A pesar de estas acciones, enfatizó que “las soluciones de fondo, que es lo más relevante, van a tomar tiempo”.“Estamos gestionando las medidas de corto plazo para este verano, pero no podemos descartar que existan dificultades”, reiteró González.Al respecto, subrayó que uno de los mayores obstáculos es la falta de capacidad en el sistema de transmisión, que no ha sido expandido ni modernizado de manera adecuada en los últimos años. “Tenemos una restricción en transmisión que va a ser difícil de sortear en el corto plazo”, admitió.En cuanto a la generación de energía, el secretario coordinador señaló que el país también enfrenta limitaciones, especialmente en función de las fuentes hidroeléctricas y la dependencia de factores externos como la situación en Brasil. “El desempeño de las centrales hidroeléctricas, que son clave para la oferta energética, depende de las condiciones climáticas en Brasil. Si hay menos agua de la que esperamos, el suministro podría ser insuficiente”, explicó.En este sentido, González admitió que “será un desafío manejar la situación dependiendo de cómo se den esos factores”.Las declaraciones de González tuvieron lugar en un encuentro organizado por Shell Argentina en el marco de la celebración por sus 110 años de presencia en el país.