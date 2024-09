Radicales conversos: quiénes son los diputados que cambiarán su voto a favor de Milei y contra los jubilados

con el veto presidencial consumado pero a tiro de contraveto, Javier Milei juntó a cinco diputados del bloque de la UCR que conduce Rodrigo de Loredo y así suma voluntades de legisladores que habían avalado con sus votos la mejora para los adultos mayores y que, ahora, cambiaron su voluntad y apoyarán al Ejecutivo

El Gobierno trabaja intensamente para revertir del todo el golpe que le dio el Congreso al aprobar un aumento a los jubilados a contramano de los deseos de ajuste salvaje que propicia la administración libertario:Fueron. Se trató de un encuentro fue organizado por el presidente de la cámara baja, Martín Menem, quien negocia alianzas locales con quienes este miércoles permitirán sostener el veto a la reforma jubilatoria impulsada, justamente, por la UCR. También estuvieron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y hubo participación clave de Patricia Bullrich, militante 24/7.Sin embargo, serían siete los radicales - que coinciden en no tener vínculos territoriales potentes - los que anticiparon su ayuda al Gobierno. En Casa Rosada estuvieron charlando risueños con el Presidente, cercano al gobernador correntinoValdés, encerrado por el caso Loan y los escándalos a su alrededor, ya había dado muestras de su ayuda a la Casa Rosada durante el debate de la reforma previsional en el Senado. En cambio, el movedizo gobernador Alfredo Cornejo (Mendoza) evitó enviar a sus representantes para especular y que no aparezcan en la foto.No estuvieron en la Casa Rosadaquienes completan el grupo de radicales que negocia alianzas con libertarios en su distrito y revirtieron de forma parcial o total su apoyo a la reforma previsional.Los cuatro que fueron a la Casa Rosada informaron a la autoridades del bloque de su visita y esta tarde están invitados a la reunión de la bancada, que no será nada sencilla.- Mariano Campero fue intendente de Yerba Buena, una ciudad próspera ubicada en las inmediaciones de la capital de Tucumán, y llegó al cargo de diputado en 2023, a partir de una gestión de Patricia Bullrich, quien lo sondea como viceministro de Justicia por su posición a favor de bajar la edad de imputabilidad a los 13 años.Es sobrino de la exdiputada María Luisa Storani, referente de la línea progresista de la UCR y hermana del histórico Federico Storani. En la reunión de bloque de la semana pasada sorprendió al anunciar que aceptaría el veto presidencial.- Martín Arjol es un diputado que asumió la banca en 2021, tras un triunfo histórico de Juntos por el Cambio en Misiones, tierra dominada hace dos décadas por el Frente Renovador para la Concordia. Sin embargo, es apadrinado desde Corrientes por el gobernador libertario friendly Valdés.Formó parte de una generación que recuperó el radicalismo local, dejando atrás su vieja alianza con el frente de Gobierno. La Libertad Avanza no pudo presentar listas en 2023 porque no llegó a inscribir el frente. La UCR puede ayudarla.- Pablo Cervi es un diputado neuquino que asumió en 2021 como parte de la lista Evolución, la línea interna que lidera Martín Lousteau. Sin embargo, luego de la sanción de la Ley ómnibus le avisó al economista que ya no lo sume en sus filas y está en negociaciones para sellar una sociedad local con La Libertad Avanza.Estuvo cerca de mudarse al Senado, en caso de que su coterránea Lucila Crexell asumiera como embajadora en la Unesco, una propuesta que le hizo Santiago Caputo pero nunca se materializó. Cervi figuraba como su reemplazante.- Luis Picat es un diputado cordobés. También es exintendente de Jesús María, donde se destaca como productor agropecuario y preside la Sociedad Rural local.Asumió su banca como diputado en 2023 como parte de la boleta de Juntos por el Cambio (JxC). Logró hacerse un lugar en las listas por la gestión de Bullrich, a partir de una propuesta de Oscar Aguad.- Federico Tournier es el caso más particular porque asumió en julio en reemplazo de Alfredo Vallejos, quien por pedido de Valdés fue nombrado ministro de Seguridad de Corrientes, en pleno caos por el Caso Loan.Proviene de Encuentro Liberal de Corrientes (ELI), un desprendimiento del histórico Partido Liberal de la provincia que se armó para aliarse a la UCR.