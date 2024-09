Duro golpe para las recaudaciones municipales: Caputo prohíbe la inclusión de impuestos y tasas en las facturas de servicios

Importante! 👇



LOS MUNICIPIOS YA NO PODRÁN INCLUIR IMPUESTOS Y TASAS EN LAS FACTURAS DE SERVICIOS.



Ante reiteradas denuncias públicas sobre municipios que incluyen tasas locales en la facturación de servicios esenciales tales como la luz y el gas, la Secretaría de Industria y… pic.twitter.com/jyld9jSCkE — totocaputo (@LuisCaputoAR) September 10, 2024

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este martes que los municipios ya no podrán incluir impuestos y tasas en las facturas de servicios que envían a los usuarios. Desde agosto, habían comenzado las quejas de diversas cámaras empresariales por los aumentos de dichos aranceles municipales."Ante reiteradas denuncias públicas sobre municipios que incluyen tasas locales en la facturación de servicios esenciales tales como la luz y el gas, la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía dispuso, a través de la Resolución 2024-267 que saldrá mañana en el Boletín Oficial, que las facturas de servicios esenciales deben contener de forma única y exclusiva la descripción y el precio correspondiente al servicio contratado por el consumidor, quedando prohibido incluir cargos ajenos a la naturaleza del servicio", comunicó el titular del Palacio de Hacienda desde sus redes sociales.Como ejemplo, Caputo incluyó en su publicación una factura de energía eléctrica, donde mostró lo que ya no podrá facturarse como parte del servicio.El ministro ya había arremetido contra el aumento de tasas en los municipios de la provincia de Buenos Aires: “Lo hacen no solamente con fines recaudatorios, sino también políticos. Obstaculizan el programa económico que lleva adelante este Gobierno”.Desde agosto, comenzaron las quejas de diversas cámaras empresariales por los aumentos de las tasas municipales, que vienen incluidas en las boletas de los servicios públicos.El vicepresidente de Cadam, la cámara que reúne a los comercios mayoristas, Armando Farina, advirtió que en el último tiempo Lanús subió la Tasa de Seguridad e Higiene (TSH) del 2,36% al 6%, al igual que Quilmes, mientras que otras localidades lo están evaluando.Ante esta situación, Caputo ya había adelantado que su equipo estaba “analizando la mejor estrategia para frenar a los vivos de siempre”, reforzando la necesidad de poner límites a estas medidas locales.