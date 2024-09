SUBE Digital: desde hoy se puede pagar el colectivo con el celular

Desde este miércoles comenzará gradualmente a funcionarque le permitirá a los usuarios pagar el boleto de colectivo con su celular, sin la necesidad de tener datos móviles o conexión Wifi. El sistema es independiente a la tarjeta.¿Cómo funciona? Tenés que tener la aplicación en tu celular que te creará una tarjeta digital para poder cargarla con diferentes billeteras virtuales y tajetas de débito y crédito. La SUBE física seguirá funcionando como siempre, más allá de que se vincule o no con el sistema digital ya que la idea es sumar métodos de pago.Quienes tengan Tarifa Social o algún tipo de beneficio deberán elegir si lo quieren mantener en la app o en la tarjeta física.El primer paso para pagar el boleto de colectivo con el celular esEstá disponible solamente para celulares con tecnología NFC y Android 8 en adelante. No funcionará para quienes tengan Apple.Una vez dentro, el usuario tendrá que validar su identidad y se le creará una tarjeta digital que funciona independientemente del plástico.Tenés que, la app permite vincular billeteras virtuales y tarjetas de débito y crédito para ingresar dinero en la tarjeta. Se puede hacer en pocos pasos y sin la necesidad de acreditar la carga.juntos en una sola carga.Cuando te subas al colectivo no hace falta aclarar al chofer cómo se va a abonar el boleto, ni siquiera es necesario entrar a la app para hacer el pago:(la pantalla, aunque bloqueada, debe estar prendida).Si no tenés 4g,. Los usuarios pueden ver esto en la sección “Estado” que tiene la app, que muestra una cuenta atrás y puede ser actualizada en cualquier momento.Una deventaja del pago digital no tendrá saldo negativo. Por lo que para pagar cualquier pasaje será necesario tener saldo positivo ya que se puede recargar rápidamente desde el celular. Por ejemplo, si la tarjeta digital tiene $100 y el boleto cuesta $371, la cuenta quedará en $-271 y no se podrá volver a usar hasta que se salde esa deuda. Pero esa misma tarifa no se podrá abonar si la SUBE virtual tiene, por ejemplo, $-10.Además de no estar disponible para usuarios de Apple,Ya queos molinetes de subtes y trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) no tienen integrada la tecnología NFC.Y otra de sus contras a tener en cuenta es que, beneficio que, tras los cambios que decretó la secretaría de Transporte en agosto, mantienen sólo las líneas bajo jurisdicción nacional -es decir, que circulan tanto en CABA como en la provincia de Buenos Aires- y las que realizan sus recorridos en forma íntegra dentro de la Capital Federal.El beneficio ya no rige para los servicios que se mueven exclusivamente en territorio bonaerense únicamente cuando se inicie un viaje en esas líneas, por ejemplo, si realizás un viaje en CABA y combinás con una línea de colectivos bonaerense no funciona, pero sí a la inversa, por ejemplo, si tu viaje comienza en una línea bonaerense y luego continúa en tren o en un colectivo de jurisdicción nacional.